Гороскоп на июнь 2021: чего опасаться и как распланировать свой месяц

Астролог Влад Росс составил подробный гороскоп на июнь 2021 и рассказал, чего стоит опасаться в этом месяце

Лето-2021 начнётся с весьма благоприятного периода, ведь июнь обещает быть месяцем благодати. Он будет мягким, спокойным, амурным и творческим.

Наиболее существенным образом на астрологическую погоду в этом месяце будет влиять его величество Нептун. Статичность этой планеты особенно ярко проявится 12-30 июня, благодаря чему воображение, любовь и поэзия будут процветать. Месяц в целом будет хорош для пересмотра и анализа прошлого, покаяния, примирений и проявлений сердечности. Впрочем, у влияния Нептуна есть и другая сторона воздействия: июнь благодаря ему станет еще и месяцем обмана, мошенничества, иллюзий и лжи, что особенно будет заметно до 23 числа.

Кроме того, на происходящем скажется и статичность Юпитера (15-25 июня). Его влияние проявится в непредсказуемости амбиций, неблагоприятном периоде для политической деятельности и создания партий, в строгих противопоказаниях к ведению каких-либо юридических дел и обращениям в суд.

Две важные даты месяца, которые будут способны многое, если не всё, изменить в жизни любого человека – это 12 и 13 июня. В эти дни станет возможно всё кардинально изменить и преобразовать.

Июнь 2021 года пройдёт под девизом расслабления и спокойствия. Это отличный месяц для того, чтобы хорошенько выспаться, а также съездить отдохнуть на море.

В июне благоприятно вернуться к старым делам и занятиям, которые связаны с рутинными и привычными вопросами. Также в этом месяце можно планировать будущее, а реализовывать задуманное – уже в следующие периоды. В это время стоит завершить старые дела и вернуться к тем, что когда-то не успели закончить, поскольку ретроградность Меркурия будет давать о себе знать в первые две декады месяца.

Солнечное затмение, которое произойдёт 10 июня, не будет способствовать важным начинаниям, потому в ауре затмения (7-13 июня) лучше не предпринимать важных шагов и не принимать судьбоносных решений. Хотя, впрочем, 12-13 числа появится бо́льшая степень свободы. Дни вблизи будут беспокойными, тревожными. В это время стоит подвести итоги и продумывать будущее.

Данное затмение особенно выделит тему общения, поскольку напряженный аспект Солнца к Нептуну будет способен высветить обманы, иллюзии и отсутствие понимания между людьми. Затмение в соединении с ретроградным Меркурием приведёт к тому, что могут всплыть старые тайны, может появиться компромат, то есть всё тайное станет явным.

Влад Росс / УНИАН

Это затмение будет "дьявольским", кольцевым, а наблюдать его можно будет на всей территории России (оно кармически катастрофически изменит всю российскую государственность), на острове Гренландия (могут отколоться ледники), в Канаде и Европе. Пройдет затмение и по северу Украины, увидеть его можно будет и в Киеве, а потому оно сможет спровоцировать сложные и напряжённые ситуации и в нашей стране.

В ауре кольцевых затмений, как правило, случаются самые опасные катастрофы. На этот раз возможны цунами, ураганы, селевые потоки, наводнения. Да и вообще, период "большой воды" продлится до августа, пока ему на смену не придёт опасность пожаров.

Следующим по значимости астрологическим событием месяца будет ретроградность и статичность Меркурия, что будет способствовать разным неточностям и ошибкам. Поэтому внимательность и осторожность в поездках должны быть постоянными спутниками почти весь месяц – 1-23 июня. Ретроградный Меркурий в знаке своей силы – в Близнецах – будет способен вернуть к давно заброшенной деятельности или информацию: возобновлению изучения иностранного языка, восстановлению определённых знаний и пересдаче экзаменов.

Влад Росс / УНИАН

Деловая активность

В делах и бизнесе в июне стоит занять позицию выжидания, поскольку инициатива в этом месяце будет наказуема, особенно это касается коммерсантов. Новые дела начинать не стоит – нужно возвращаться к старому: к старым бизнес-партнерам, старым проектам и делам. Например, июнь – благоприятное время, чтобы открыть старое кафе, которое на время закрывалось.

Первая половина месяца не подойдет для резких стремительных дел. В это время стоит тщательно обдумывать каждый свой шаг и не принимать опрометчивых решений – семь раз отмерить, один раз отрезать. Торговля будет идти не ахти, курсы ценных бумаг устремятся вниз, а биткоин будет лихорадить и дальше.

Из-за того, что до 11 июня Марс, планета деловой активности, будет двигаться по слабому для себя знаку Рака, любые действия в сфере бизнеса будут подкреплены эмоциями, а потому легко будет совершить ошибку. Так что принятие важных решений стоит отложить на период после 11 июня, когда Марс перейдёт в знак Льва. С этого момента резко возрастет деловая активность и начнётся движение. Так, например, при Марсе во Льве будут быстрее решаться вопросы, а новые деловые цели не будут бросаться на полпути. Марс будет идти по знаку Льва вплоть до 29 июля, потому и второй месяц лета может оказаться весьма жарким.

Влад Росс / УНИАН

Из-за ретроградности и статичности Меркурия в июне лучше пересматривать старые вопросы, обращаться куда-либо с повторными просьбами, обсуждать то, что уже обсуждалось, переиначивать, модернизировать и дорабатывать старые идеи, переделать или дополнить контракты, обратиться к прошлому опыту в любой форме и сфере.

В первой половине месяца, особенно 5, 9, 10 июня, а также 24 числа не предпринимайте ничего важного. Не стоит в эти дни выяснять отношения с деловыми партнерами, затевать с начальством разговоры о повышении зарплаты, открывать новые компании, приступать к новым проектам, вкладывать деньги. Лучше при Меркурии в Раке тратить деньги на ремонт жилья и семью, покупая кирпичи, облицовочные материалы, обои – в общем, что-нибудь для дома.

Деньги

Финансовые вопросы в июне не будут решаться быстро и безболезненно, на это рассчитывать напрасно. Поскольку Венера, отвечающая за деньги и финансовые вопросы, будет расположена так, что любовь и эмоции будут процветать весь месяц, а, соответственно, мысли будут заняты совсем другими вещами.

Вблизи полнолуния 24 июня будет напряжённый аспект Венеры с Плутоном, а Плутон отвечает за чужие финансы, кредиты, страховки, алименты, наследство. Плутон будет негармоничен 5 и 24 июня, поэтому 4-6 июня и 23-25 июня не стоит решать вопросы, связанные с темами финансов, кредитов, страховок, нельзя брать в долг, оформлять кредит и страховку.

Высокая эмоциональность и чувствительность из-за Венеры, идущей по Раку, будут мешать в делах и отношениях с деньгами. Логика будет хромать, а в финансовых делах она потребуется, как и умение трезво мыслить. В это время могут сорваться шопоголики и накупить ненужное барахло.

Влад Росс / УНИАН

Материальные вопросы в этом месяце отойдут на второй план. Благоприятными будут траты только на дом, семью, отдых. Вблизи затмения стоит планировать семейный бюджет на будущий месяц или даже год. Кроме того, июнь будет месяцем, благоприятным для благотворительности и преподнесения небольших подарков и сюрпризов близким. Тратить деньги нужно будет с умом – на то, что реально будет нужно и полезно в хозяйстве.

Меркурий станет директным 23 июня в час ночи, потому до этого времени лучше не покупать новые автомобили, смартфоны, ноутбуки, компьютеры. Всего четыре дня в июне будут благоприятны для покупок – 27-30 июня, когда Венера перейдет в знак Льва.

Любовь и отношения

Венера будет сильна на протяжении всего месяца, но пика яркости она достигнет после 27 июня, когда перейдёт в знак Льва. В это время она создаст лучшее время для рекламы, вечеринок, веселья и удачных знакомств. Впрочем, есть риск, что новые связи могут разочаровать в будущем. Важно проявлять осознанность и не слишком фантазировать, дабы не иметь завышенных ожиданий, иначе можно придумать то, чего нет.

Июнь будет благоприятен для возвращения бывших партнеров: если вы испытываете какие-то чувства к бывшему мужу или жене, не упустите момент, чтобы вернуть этого человека. Прошлые отношения могут обрести новую форму и принести истинное наслаждение. Они получат новый старт благодаря тому, что будет решена проблема, послужившая причиной разрыва отношений. Многие мужья вернутся от любовниц назад в семью.

Влад Росс / УНИАН

Свадьбы в этом месяце рекомендованы после полнолуния, когда Меркурий начнёт набирать скорость. Самый удачный для этого день – 29 июня, когда будет держаться гармоничный аспект Солнца и Луны, Луна будет в Рыбах (она символизируют высшую любовь), а Рыбами управляет Нептун, который в этом месяце самый главный.

27-30 июня, когда Венера перейдёт в знак Льва, будут лучшими для торжеств, признаний в любви и амурных встреч, в том числе можно отправиться на романтический уикенд.

Поездки и путешествия

Поездки в июне 2021 года – не самая удачная идея. Из-за ретроградности и статичности Меркурия многое в дороге может идти не так: будут опоздания, задержки, потеря багажа, срыв планов, пробки.

Однако, если ваш отпуск выпал на июнь, не нужно отменять запланированную поездку – главное не начинайте ее в период статичности Меркурия и в дни вблизи затмения.

Самые неблагоприятные числа для поездок: 1-3, 5, 9-10, 20-26 июня.

Наиболее благоприятными поездки будут:

к водоему и на море – 11-13, 29-30 июня;

в санатории и на лечебные воды – 11-13, 29-30;

в горы, в Грузию, на Кавказ – 27-29 июня;

пешие походы – 4, 29 июня;

близкие путешествия (за город, в деревню) – 4, 6, 7 июня;

поездки для развлечений (театры, аттракционы и т.д.) – 28-30 июня;

тренинги и семинары – 27-29 июня;

деловые поездки – 27-28 июня.

Влад Росс / УНИАН

Здоровье и опасности месяца

Наиболее сложная ситуация со здоровьем может быть в июне у аллергиков, а также у людей, которые страдают печенью. Таким людям стоит отправиться на воды.

Наиболее тревожное время в июне будет наблюдаться в первой половине месяца, когда будет иметь место напряжённый аспект Марса и Плутона, плюс будут новолуние и солнечное затмение.

14-19 июня наиболее неблагоприятны для медицины.

Также в этот период возможны какие-то революции и вспышки. Например, в Беларуси народ может решить свергнуть Лукашенко, или в России начнётся "движуха", также революционные ситуации могут возникнуть в Грузии или Казахстане.

В первой половине месяца нужно держаться подальше от больших масс народа и не провоцировать конфликты. Лучше запастись терпением и не пытаться выяснять отношения. Может увеличиться число преступлений, акций протеста и пожаров. 4-6 июня при напряжённом аспекте Марса и Плутона самая высокая пожароопасность.

Вторая половина месяца будет более спокойной. Ретроградный и статичный Меркурий предупреждает о том, что есть опасность ошибок и неточностей. Например, можно отправиться в отпуск, а затем преждевременно из него вернуться.

Неблагоприятно заключать браки в первые две декады месяца, решать имущественные и финансовые вопросы, а также участвовать в акциях протеста – может быть всякое.

Аварийность в плане самолётов наиболее критична 15-19 числа. Также это время чревато отключением электричества и короткого замыкания.

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