В Украине будут испытывать два новых препарата от коронавируса

В Украине испытывают еще два лекарств от коронавируса / Globeandmail

В Минздраве разрешили проведение клинических испытаний двух препаратов от коронавируса - известно, что запрос на испытания подали Китай и Германия.

Согласно приказу Минздрава, в Украине испытают:

китайский препарат Проксалутамид - испытания будут проходить в рамках 3 фазы исследования эффективности и безопасности лекарств у госпитализированных пациентов с COVID-19.

Спонсором испытаний выступили США. немецкий препарат "COR-101".

Это будет исследование в рамках 2 фазы испытаний в параллельных группах, которое впервые проводится с применением препарата у человека. Будут изучать безопасность, переносимость, фармакокинетику, фармакодинамику и эффективность препарата.

Вакцинация против COVID-19 в Украине

Кабмин 22 сентября одобрил решение, согласно которому прививка от коронавируса в Украине стала обязательной для ряда профессий. В первую очередь вакцинироваться должны работники учебных заведений, центральных органов власти и их территориальных подразделений, а также сотрудники местных государственных администраций.

Глава Минздрава Виктор Ляшко ранее предупреждал, что с 8 ноября учителя и чиновники, которые не вакцинировались против COVID-19, будут отстранены от выполнения своей профессиональной деятельности. Их допустят к работе после того, как они вакцинируются. На время отстранения они не будут получать зарплату и начисление стажа.

В Министерстве здравоохранения также сделали заявление, что с 9 декабря 2021 года вступает в силу обновленный приказ ведомства, который предусматривает расширение перечня профессий, работники которых должны вакцинироваться от COVID-19 в обязательном порядке.

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Теперь прививки нужно делать и сотрудникам предприятий, организаций и учреждений сферы управления органов центральной власти, работникам заведений социальных услуг и защиты прав людей, а также тем, кто трудится на стратегически важных предприятиях.

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