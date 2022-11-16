Некоторые люди боятся хранить вещи на спинке стула: в чем причина

Почему нельзя хранить вещи вне гардероба / pixabay.com

По возвращению домой многие из нас любят бросить вещи на стул. Оказывается, так делать нельзя. Особенно с рубашками.

Наши предки не сомневались в том, что если оставить одежду на виду, её обязательно использует нечисть, чтобы реализовать какие-нибудь свои гнусные замыслы. Таким образом, неряшливый человек, может навлечь на себя беду.

Почему нельзя вешать вещи на стул?

Наши предки верили, что одежда, которую вместо вешалки повесили на спинку стула, начинает обладать плохой энергетикой, которая отпугивает женихов от любой девушки, какой бы красавицей она ни была или какой бы знатной и богатой молодой особой она ни являлась.

Потенциальные женихи будут обходить её десятой дорогой и даже не подумают знакомиться или проявлять к ней какой-либо интерес.

Это и была одной из причин того, что девушки старались и стараются поддерживать в своём доме порядок, а личные вещи из своего гардероба никогда не оставляли где-либо на видном месте, и на спинке стула в том числе.

Примета о предметах личного гардероба касается не только представительниц прекрасного пола, но в равной степени и мужчин. Они хоть и не страдают комплексом красной девицы, но могут остаться в значительном финансовом убытке, если будут игнорировать рекомендации народной мудрости.

Вот почему и бабушки, и дедушки сегодня учат своих внуков, что одежду следует всегда прятать в шкаф, где и должны храниться личные вещи и где их не достанет нечисть.

Не только приметы

Не стоит забывать и об эстетической стороне вопроса. Если вы навели порядок в квартире, но оставили свой любимый халат на спинке стула, то это будет смотреться не самым лучшим образом. Даже если в вашем жилище будет царить идеальная чистота, то у ваших гостей все равно может сложиться впечатление, что вы неряха.

Помимо этого, каким бы аккуратным и опрятным человеком вы ни были бы, если оставить рубашку или брюки на спинке стула, то на них все равно появятся складки. В результате вам с утра придется тратить время на глажку или идти на работу в мятых вещах.

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