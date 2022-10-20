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Что нельзя носить женщине после 50 лет: 12 вещей, которые нужно выбросить из шкафа и стать свободной

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

20 октября 2022, 23:43

Женщина в после 50 обязана научиться различать старомодные вещи от классики и одеваться так, чтобы чувствовать себя легко и уверенно.

Что нельзя носить женщине после 50 лет
Вещи с крупными принтами после 50 лет неуместны / Instagram

Когда женщина переступает порог в 50 лет, в ее жизни открывается чудесная страница, когда можно себе позволить не спешить, не волноваться по поводу некоторых вопросов, которые не давали покоя в молодости, и больше не искать оправданий по любому поводу. Пришло время стать собой, принять свои недостатки и простить себя за них, а также пересмотреть свой гардероб и попрощаться с вещами, которые тянут назад.

Женщина в элегантном возрасте обязана научиться различать старомодные вещи от классики и одеваться так, чтобы появлялось чувство невероятной легкости и свободы! Правда, это не означает, что стоит провести большую черту между прошлым и настоящим и кардинально поменять свой индивидуальный стиль.

Сегодня мы расскажем вам о том, что нельзя носить женщине после 50 лет - эти вещи не просто занимают место в шкафу, но и добавляют лишних лет, эмоционально не радуют, а порой даже заставляют грустить и сожалеть о том, что уже не вернуть.

Можете взять на вооружение наши советы о том, что не надо носить после 50, а можете их игнорировать, но так или иначе время этих элементов гардероба беспросветно ушло.

Итак, 12 вещей, которые точно нужно выбросить из своего гардероба, чтобы ощутить легкость и свободу:

1. Одежда, с которой связаны приятные воспоминания. Платья и юбки, в которых вы пережили что-то очень хорошее, после 50 лет могут расстраивать, ведь многие из них уже не подходят вам по размеру и вышли из моды.

2. Нижнее белье, которое вызывает дискомфорт. Гардероб женщины после 50 лет не должен включать бюстгальтер, который давит или не позволяет чувствовать себя уверенно.

3. Женская одежда с недостатками. Избавьтесь от того, что уже долгие годы вы не можете отремонтировать. Проведите ревизию в колготках, свитерах, леггинсах и брюках, и легко прощайтесь с тем, что уже давно не радует вас.

Модные брюки зима 2021
Женская одежда с недостатками - не для женщин после 50 / Instagram

4. Обувь для женщины 50 лет должна быть удобной, и не стоит питать иллюзий, что туфли, которые натирают, или сапоги, в которых тяжело ходить, внезапно станут комфортными.

5. Крестьянские юбки. Они не только дико старят, но и визуально добавляют лишние килограммы. Более того, после каждой прогулки вы будете приносить в дом уличный мусор.

6. Узкие шарфы. Если на улице холодно, то носите шарф, который закрывает шею и согревает вас. Откажитесь от старомодных и бесполезных узких шарфов, которые выглядят странно.

7. Спортивные штаны. В последнее время спортивные костюмы оказались на передовой моды, но женщина в 50 не должна постоянно одеваться так, словно собирается пойти в спортзал.

8. Сандалии гладиаторы. Они очень неудобные и выглядят ужасно. Кроме того, такая обувь оставляет на ногах самые неожиданные линии загара - один выход на прогулку в солнечный день и потом много неудобств.

9. Кепки с козырьком. Каждый раз, когда вы будете выходить в люди с таким головным убором, он словно будет кричать перед вами: "Я очень сильно хочу выглядеть моложе". Но ничего хорошего из этой затеи не получится.

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Кепки с козырьком не стоит носить женщинам после 50 / Instagram

10. Стильная женщина после 50 лет не носит одежду с надписями на спине. Вообще, крупные надписи, которые что-то декларируют, или гигантские названия брендов на вещах нужно избегать. Это касается и крупных принтов.

11. Пиджаки болеро. Их назначение всегда вызывало много вопросов, ведь вряд ли вы можете оказаться в ситуации, когда мерзнут только плечи, а руки и туловище нет. Не стоит тратить место в своем шкафу на это дополнение к наряду.

12. Джинсы с прорезами. Если ваша цель - хорошо и стильно одеваться после 50 лет, то выбросьте из своего шкафа любую юношескую одежду, в том числе и рваные джинсы.

Как одеваться после 50, чтобы выглядеть моложе:

  • Выбирайте только мелкие принты
  • Носите обувь на низком каблуке
  • Не подбирайте сумку под обувь
  • Носите больше красного
  • Избегайте футболок

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