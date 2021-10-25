Недорого, вкусно и полезно: диетолог дала советы, как питаться правильно с ограниченным бюджетом

Как бюджетно питаться правильно / ua.depositphotos.com

Попытки многих людей начать покупать органические продукты часто заканчиваются сразу после подсчета бюджета за месяц. И не мудрено, ведь цены на них в два-три раза выше, чем на обычные. Рассказываем, как сбалансировать свой рацион за минимальную сумму.

Диетологи не утомляются развеивать популярный миф, что правильное питание – это дорого. Так, сертифицированный нутрициолог и спортивный диетолог Оля Усенко в своем инста-блоге подсказала, какие продукты выбирать в магазине, чтобы уложиться в минимальный бюджет.

Перечень полезных продуктов, которые нужно включить в ежедневное меню

Белки

курица – можно есть любую часть тушки, главное без кожуры;

субпродукты – любые, которые можно приготовить в собственном соку с овощами;

яйца – 1 яйцо в день или по 2 яйца через день;

сыр – 5 – 9% жирности;

скумбрія;

сельдь;

хек;

минтай.

Жиры

растительное масло;

семена подсолнечника / тыквы;

сливочное масло (более 80% жирности);

грецкий орех.

Выбирайте локальные продукты / УНИАН

Углеводы

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гречка;

рис;

картофель;

перловая крупа;

пшено;

ячневая крупа;

черный хлеб;

бобовые.

Овощи

капуста – на выбор и в различных вариациях;

морковь;

свёкла;

тыква;

замороженные овощи;

лук.

Фрукты / Сухофрукты

яблоки;

цитрусовые;

бананы;

финики;

изюм;

сушка;

яблоки;

груши.

Чтобы ваше недельное меню было разнообразным, делайте различные комбинации с этих продуктов и меняйте подачу блюда . И еще, главное – выбирайте локальные продукты, тогда ваша корзина правильного питания однозначно будет бюджетной.

Комбинируйте продукты по-разному между собой / Фото Pixabay

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