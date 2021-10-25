Недорого, вкусно и полезно: диетолог дала советы, как питаться правильно с ограниченным бюджетом

Рассказываем, как сбалансировать свой рацион за минимальную сумму.
Попытки многих людей начать покупать органические продукты часто заканчиваются сразу после подсчета бюджета за месяц. И не мудрено, ведь цены на них в два-три раза выше, чем на обычные. Рассказываем, как сбалансировать свой рацион за минимальную сумму.
Диетологи не утомляются развеивать популярный миф, что правильное питание – это дорого. Так, сертифицированный нутрициолог и спортивный диетолог Оля Усенко в своем инста-блоге подсказала, какие продукты выбирать в магазине, чтобы уложиться в минимальный бюджет.
Перечень полезных продуктов, которые нужно включить в ежедневное меню
Белки
- курица – можно есть любую часть тушки, главное без кожуры;
- субпродукты – любые, которые можно приготовить в собственном соку с овощами;
- яйца – 1 яйцо в день или по 2 яйца через день;
- сыр – 5 – 9% жирности;
- скумбрія;
- сельдь;
- хек;
- минтай.
Жиры
- растительное масло;
- семена подсолнечника / тыквы;
- сливочное масло (более 80% жирности);
- грецкий орех.
Углеводы
- гречка;
- рис;
- картофель;
- перловая крупа;
- пшено;
- ячневая крупа;
- черный хлеб;
- бобовые.
Овощи
- капуста – на выбор и в различных вариациях;
- морковь;
- свёкла;
- тыква;
- замороженные овощи;
- лук.
Фрукты / Сухофрукты
- яблоки;
- цитрусовые;
- бананы;
- финики;
- изюм;
- сушка;
- яблоки;
- груши.
Чтобы ваше недельное меню было разнообразным, делайте различные комбинации с этих продуктов и меняйте подачу блюда . И еще, главное – выбирайте локальные продукты, тогда ваша корзина правильного питания однозначно будет бюджетной.
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