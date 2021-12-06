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Небывалая удача и изобилие: топ-3 знака, кому в год Тигра необычайно повезет в деньгах

6 декабря 2021, 14:23

Топ-3 знака зодиака, кому посчастливится решить материальные проблемы в 2022 году.

Гороскоп
Гороскоп на 2022 год / depositphotos.com

Новый год 2022 уже стучится в двери и дарит праздничное настроение. Вместе с запахом хвои, имбирного печенья и мандаринов он принесет многим знакам зодиака головокружительные перемены в жизни и заманчивые перспективы. Но только троим представителям зодиакального круга, год Черного Водяного Тигра обещает невероятную финансовую удачу.

О том, что наступающий год приготовил представительницам прекрасной половины человечества, читайте в нашем материале: Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий брак.

Астрологи выяснили, кому из знаков 2022 – год Тигра поможет укрепить финансовое положение и приумножить денежное состояние.

Телец

Наступающий 2022 год будет для Тельцов очень плодотворным. Перед представителями знака стихии Земли открываются новые профессиональные возможности. Важно вовремя их заметить и воспользоваться. Это может привести к значительному росту дохода. Нужно проявить осторожность при заключении долгосрочных контрактов, они могут нести в себе определенные риски. Однако аккуратность поможет избежать досадных ошибок. Тельцы, которые работают на себя, также могут рассчитывать на крупную прибыль, которая поможет приумножить капиталы.

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Близнецы

Гороскоп на 2022 год для Близнецов говорит, что знак Воздуха имеет все шансы укрепить свое финансовое положение и неплохо заработать. Уже с начала года фокус внимания будет на работе и карьере. Активная позиция, инициативность и умение брать на себя ответственность помогут вам подняться на ступеньку выше и увеличить заработки. Не исключено, что некоторые Близнецы примут заманчивое предложение новой работы. На новом месте важно наладить отношения с коллегами.

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Дева

Девы в следующем году будут трудиться, не покладая рук, и это, несомненно, скажется на размере их заработка. Не исключена солидная прибавка к жалованью, которая позволит совершить желаемые крупные приобретения и отправиться в путешествие. Представители знака смогут найти баланс между работой и отдыхом, а новые впечатления только зарядят их энергией для новых свершений. Чтобы достичь более высоких профессиональных позиций, Девам необходимо показать максимальные результаты.

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