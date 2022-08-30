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От них срывает башню: 4 женщины по знаку зодиака обладают сильной энергетикой

30 августа 2022, 17:21

Они смело преодолевают трудности и выходят победительницами.

Гороскоп сентябрь 2022
Гороскоп на сентбрь 2022 / ua.depositphotos.com/

Четыре представительницы зодиакального круга обладают природным магнетизмом, который позволяет им добиться желаемого и силой воли, которая сметает все на своем пути. Перед напором таких устоять сложно.

О том, кто из знаков наиболее подвержен самому опасному чувству, читайте в материале: Лучше не переходить им дорогу: 4 знака зодиака, которые ненавидят сильнее всего.

Телец

Представительницы знака стихии земли обладают поистине безграничным терпением. Если такая дама достаточно мотивирована, для нее на пути к достижению желаемого не будет никаких препятствий. Трудности только раззадоривают Тельцов и они с завидным упрямством преодолевают все неприятности и достигают задуманного, наслаждаясь своими победами.

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Близнецы

На первый взгляд женщины-Близнецы наивные мечтательницы. Однако, эти болтушки, которые становятся душой компании, в определенных условиях могут проявить силу духа. В непростых ситуациях они часто вклбчают логику и выходят победительницами. Уверенность в собственных силах помогает Близнецам преодолевать затруднения и достигать поставленных целей без особых усилий.

Лев

Обаятельные Львицы часто вызывают восхищение своим умением в любой сложной ситуации, не теряя самообладания действовать молниеносно, долго не раздумывая. Они редко задумываются о последствиях и действуют самоуверенно. Не стоит даже пытаться переубедить Львицу, которая что-то задумала изменить свое решение. Она всегда будет придерживаться собственного плана. Сдвинуть их с цели просто невозможно, эти женщины не привыкли сдаваться.

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Стрелец

Активные и динамичные Стрельцы не привыкли отступать от задуманного. Загоревшись идеей, они словно подсвечиваются изнутри. Сила духа и способность преодолевать трудности, сохраняя бодрость духа – это все с виду нежные женщины-Стрельцы. Волевой характер этих "хрупких созданий" помогает выходить победительницами из самых сложных ситуаций.

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