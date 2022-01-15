Не упустите время: что сажать на рассаду в январе - советы бывалых дачников

У раннего посева семян есть свои плюсы и минусы. Но неоспоримым преимуществом является тот факт, что в результате вы получите более ранний урожай.
В январе у дачников и огородников начинаются первые хлопоты. Ведь пришло время высаживать рассаду. При этом у раннего посева семян есть свои плюсы и минусы. В частности, процесс это трудоемкий, придется обустраивать дополнительное освещение, поддерживать нужную температуру, но безусловным преимуществом является тот факт, что в результате выйдет получить более ранний урожай овощей и раннее цветение декоративных культур.
Что сажать на рассаду в январе - овощи
1. Среднеспелые и поздние сорта перца. Перед посадкой семена протравливают и замачивают в теплой воде. Посев можно производить в общие ящики глубиной приблизительно 5 см. Когда появится первая пара настоящих листьев, то растения можно переместить в отдельные стаканчики.
2. Баклажаны. Если вы посадите их на рассаду в январе, уже к маю удастся получить развитые крепкие растения.
3. Томаты лучше высадить на рассаду в январе - тогда на момент пересадки в теплицу кусты уже будут иметь бутоны и цветки.
4. Сельдерей тоже можно высадить на рассаду уже в январе, так как этому растению для полного цикла вегетации потребуется около 160 дней.
5. Лук порей. Семена нужно замочить на полчаса в теплой воде, затем завернуть во влажную ткань на несколько дней. Глубина заделки семян должна составлять около 1 см.
Какие ягоды сажать на рассаду в январе
Клубника отлично прорастает дома из семян. Посевной материал сначала нужно замочить, а потом слегка просушить. Семена посадить в смесь песка и универсального грунта. Слой почвы должен быть приблизительно равен трем сантиметрам.
Посаженная на рассаду в январе земляника даст урожай в июле-августе текущего года. Для успешного прорастания температура воздуха должна быть около +25 градусов. Ящик с рассадой лучше расположить максимально близко к батарее.
Какие цветы сажать в январе на рассаду
Цветочную посевную кампанию нужно начинать в отношении тех культур, у которых срок от посева до начала цветения составляет 130-180 дней.
Рассадным способом высаживают и однолетние, и многолетние цветы. Кроме того, семена стоят значительно дешевле, а значит вы получите не только те цветы, которые хотите, но еще и сэкономите.
Итак, в январе рекомендуется высаживать на рассаду такие цветы:
- петуния;
- гвоздика Шабо;
- эустома;
- примула;
- гелениум осенний;
- дельфиниум гибридный;
- колокольчик карпатский;
- меконопсис Шелдона;
- пеларгония зональная.
Также в январе можно заняться выгонкой луковичных цветов - тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, крокусов, некоторых видов лилий.
Важно учесть, что в теплом помещении цветение луковичных цветов наступает через 5 недель. Таким образом, чтобы получить цветущие растения, например, к празднику 8 Марта, высаживать луковицы нужно в конце января.
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Что посеять в январе на рассаду - видео:
С какими трудностями можно столкнуться при посеве ранней рассады
- из-за нехватки солнечного света рассаде потребуется досвечивание с помощью фитосветильников;
- ранним всходам нужен дополнительный обогрев;
- ранняя рассада быстро набирает лишнюю зеленую массу вместо завязей, плохо формируется корневая система;
- у цветов могут отсутствовать бутоны и соцветия.
Опытные огородники и цветоводы не советуют в январе и феврале сеять на рассаду теплолюбивые культуры, а также растения, всходы которых появляются в короткие сроки.
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