Не упустите время: что сажать на рассаду в январе - советы бывалых дачников

Какие овощи, ягоды и цветы посеять на рассаду в январе / Фото pixabay.com

В январе у дачников и огородников начинаются первые хлопоты. Ведь пришло время высаживать рассаду. При этом у раннего посева семян есть свои плюсы и минусы. В частности, процесс это трудоемкий, придется обустраивать дополнительное освещение, поддерживать нужную температуру, но безусловным преимуществом является тот факт, что в результате выйдет получить более ранний урожай овощей и раннее цветение декоративных культур.

Что сажать на рассаду в январе - овощи

1. Среднеспелые и поздние сорта перца. Перед посадкой семена протравливают и замачивают в теплой воде. Посев можно производить в общие ящики глубиной приблизительно 5 см. Когда появится первая пара настоящих листьев, то растения можно переместить в отдельные стаканчики.

2. Баклажаны. Если вы посадите их на рассаду в январе, уже к маю удастся получить развитые крепкие растения.

3. Томаты лучше высадить на рассаду в январе - тогда на момент пересадки в теплицу кусты уже будут иметь бутоны и цветки.

4. Сельдерей тоже можно высадить на рассаду уже в январе, так как этому растению для полного цикла вегетации потребуется около 160 дней.

Реклама

5. Лук порей. Семена нужно замочить на полчаса в теплой воде, затем завернуть во влажную ткань на несколько дней. Глубина заделки семян должна составлять около 1 см.

Какие ягоды сажать на рассаду в январе

Клубника отлично прорастает дома из семян. Посевной материал сначала нужно замочить, а потом слегка просушить. Семена посадить в смесь песка и универсального грунта. Слой почвы должен быть приблизительно равен трем сантиметрам.

Посаженная на рассаду в январе земляника даст урожай в июле-августе текущего года. Для успешного прорастания температура воздуха должна быть около +25 градусов. Ящик с рассадой лучше расположить максимально близко к батарее.

Какие цветы сажать в январе на рассаду

Цветочную посевную кампанию нужно начинать в отношении тех культур, у которых срок от посева до начала цветения составляет 130-180 дней.

Рассадным способом высаживают и однолетние, и многолетние цветы. Кроме того, семена стоят значительно дешевле, а значит вы получите не только те цветы, которые хотите, но еще и сэкономите.

Итак, в январе рекомендуется высаживать на рассаду такие цветы:

петуния;

гвоздика Шабо;

эустома;

примула;

гелениум осенний;

дельфиниум гибридный;

колокольчик карпатский;

меконопсис Шелдона;

пеларгония зональная.

Также в январе можно заняться выгонкой луковичных цветов - тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, крокусов, некоторых видов лилий.

Важно учесть, что в теплом помещении цветение луковичных цветов наступает через 5 недель. Таким образом, чтобы получить цветущие растения, например, к празднику 8 Марта, высаживать луковицы нужно в конце января.

Ранее Главред писал, как вырастить гиацинт дома на подоконнике. Он не только очарует вас своей красотой и ароматом, но и имеет "магические" свойства, в частности, избавит от недоброжелателей, улучшит сон и придаст сил.

Что посеять в январе на рассаду - видео:

С какими трудностями можно столкнуться при посеве ранней рассады

из-за нехватки солнечного света рассаде потребуется досвечивание с помощью фитосветильников;

ранним всходам нужен дополнительный обогрев;

ранняя рассада быстро набирает лишнюю зеленую массу вместо завязей, плохо формируется корневая система;

у цветов могут отсутствовать бутоны и соцветия.

Опытные огородники и цветоводы не советуют в январе и феврале сеять на рассаду теплолюбивые культуры, а также растения, всходы которых появляются в короткие сроки.

Вам также может быть интересно: