Не только в еду: как и где использовать соль не по назначению

Как использовать соль не по назначению / коллаж Главред

Соль - уникальный пищевой продукт, которому можно найти много полезных применений не только в кулинарии.

Главред разбирался, где же еще она вам может понадобиться.

Очистит посуду и медное покрытие

Поваренная соль в комбинации с лимонным соком или уксусом дает убойную чистящую смесь, которая справится чуть ли не с любыми пятнами. Смешав два ингредиента, протрите загрязненную поверхность, и увидите, как налет начнет исчезать на глазах.

Соль спасает ванную комнату

Для того, чтобы штора в ванной никогда не покрывалась плесенью, мойте ее соленой водой. Смешав соль и лимонный сок, вы легко сможете удалить плесень даже с плитки и швов между ней.

Укусил комар? Поможет соль

Если под рукой у вас не оказалось никаких специальных мазей от укусов комаров - воспользуйтесь солью. Для этого мокрый палец обмакните в соль и помажьте место укуса.

Как удалить жирные пятна и пятна пота

Раствор 1 столовой ложки хлорида натрия в 1 стакане горячей воды хорошо убирает свежие пятна пота с одежды. Хорошо это вещество в деле удаления с одежды пятен от кофе, чая и вина. Также соль сможет вобрать жирное пятно на одежде.

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