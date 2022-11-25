Не только ошейник и поводок: что нужно купить собаке для комфортной жизни

От наличия тех или иных предметов будет зависеть настроение и состояние здоровья ваше любимца.
Если вы планируете завести собаку или же являетесь счастливым владельцем четырёхлапого, то важно совершить ряд покупок.
От наличия тех или иных предметов будет зависеть настроение и состояние здоровья ваше любимца.
Что потребуется питомцу с первых часов жизни?
Лежанка. Она должна быть удобна для животного, то есть подходить ему по размеру, а не быть, что называется, "на вырост". Можно заменить лежанку домиком, но с тем же условием — главное комфорт, а не размеры.
Игрушки. Их основная задача — не только развлекать, но и отвлекать щенка от порчи предметов домашнего обихода. Выбор игрушек чрезвычайно широк: мячи, плюшевые изделия, плетёные человечки и даже специальные тапочки. Не забывайте следить, чтобы питомец не прикасался к тому, что для него не предназначено. Например, без преувеличения смертельную опасность могут представлять провода электроприборов.
Ошейник и поводок. Именно с них начинается процесс воспитания собаки и обуздания её инстинктов. Обращайте внимание на качество продукции: ошейник и поводок должны быть выполнены из натуральной кожи в несколько слоёв, а их фурнитуре полагается быть металлической и сварной.
Миски для пищи и воды. Лучше отдавать предпочтение раздельным моделям. Также щенку понадобятся лакомства и корм, о правильном выборе которого читайте ниже.
Лоток для туалета и пелёнки. Туалет понадобится на первое время, пока необходимые прививки еще не сделаны и щенка нельзя выгуливать на улице. Запаситесь терпением. Оно потребуется, когда будете приучать питомца справлять свои надобности в нужном месте и вовремя.
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