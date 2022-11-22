5 вещей, которые нельзя делать с собакой / pixabay.com

Владельцы собак знают, что у каждого домашнего любимца свой характер и привычки, но есть общепринятые правила, нарушив которые, вы можете навредить своему хвостатому другу.

Мы собрали список из пяти вещей, которые категорически нельзя делать, если у вас есть собака.

Не запрещайте гулять

Постарайтесь находить время на двух-трехчасовые прогулки (один час – это тоже не вариант). Животные познают мир только при помощи обоняния. Никогда не останавливайте питомца во время прогулки. Ему нужно обнюхать все.

Не игнорируйте

Собаки, как дети, требуют внимания и заботы. Никакие специальные игрушки не заменят общения с хозяином. Конечно, когда вас нет дома, щенок может позабавиться резиновой куклой или каучуковым мячиком, но обязательно уделяйте время собаке по приходу домой.

Не поднимайте руку на собаку

Ни в коем случае нельзя бить животных, щелкать по носу, кричать на них. Чтобы успокоить заигравшегося питомца, можно постараться отвлечь его любимым лакомством. В любом случае воспитание животного лучше доверить профессиональным кинологам, если вы чувствуете, что не справляетесь.

Не кормите со стола

Иногда собаководы дают слабину и угощают питомцев вкусностями со своего стола. После таких "лакомств" собаки страдают непроходимостью, отравлением и другими пищевыми расстройствами. Жирная, острая, жареная и копченая пища может быть токсичной и опасной для собаки.

Нужно следить, чтобы у собаки не было доступа к столу, если она и не стащит лакомый кусочек, то всегда есть вероятность, что животное может слизать с тарелок соусы, такие, как майонез, кетчуп или горчицу. Такая пища нанесет вред печени и поджелудочной железе.

Не держите собаку на цепи без прогулок

Владельцы частных домов, у которых собаки живут на цепи, считают, что питомец может самостоятельно прогуливаться в радиусе, который равен длине цепи. Круглосуточная жизнь собаки-сторожа на цепи может привести к проблемам с поведением и здоровьем. Пса нужно регулярно выгуливать, даже если он живет на улице.

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