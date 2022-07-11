Могут переносить серьезные заболевания: почему нельзя спать с кошками

Почему нельзя спать с кошками / pixabay.com

Многие любят пригреть у себя на коленках домашнюю кошку, а особенно спать в одной постели с любимым питомцем. Однако медики считают, что такое проявление любви и дружбы чревато серьезными осложнениями для здоровья.

Причина заключается в том, что даже домашняя кошка может нести серьезные заболевания.

Среди прочего, кошки являются носителями внутриклеточного паразита Toxoplasma gondii, который может быть опасным для детей и взрослых со слабым иммунитетом. Врачи из Копенгагенской университетской больницы выяснили , что паразит гораздо коварнее, чем предполагалось, так как он, проникнув в организм человека, на 50 процентов повышает риск развития шизофрении.

Кошачьи являются переносчиками сотен заболеваний: от паразитарных до всевозможных дерматитов.

Почему нельзя спать с котом / pixabay.com

Даже если любимый питомец постоянно живет дома, помыт и проглистагонен, он все равно является источником заражения сотни заболеваний. Обратите внимание как кошачьи ходят в туалет. Они, сделав свои дела, тщательно загребают кучку.

Читайте такжеЧем кормить питомца, если нет корма: советы по питанию для кошек и собакВы этот комок выбрасываете, но микробы остаются на месте и переносятся животным на лапах по всей квартире. Даже если часто мыть кошку, что не рекомендовано для животного, то риск заразиться все равно останется.

Можно ли ребенку спать с котом?

На первый взгляд безобидное занятие может обернуться трагедией. Категорически запрещено спать с животными младенцам и маленькими детьми. Иммунитет маленького ребенка очень слабый и не может справиться с болезнетворными бактериями и микробами, которые переносятся животными.

Кошка спит в кровати с хозяином в кровати - приметы

1. Если кошка спит в ногах

Эзотерики объясняют это наличием негативной энергетики, которая скапливается в нижних конечностях, а питомец снимает весь негатив и чистит ауру.

К тому же, причиной такого выбора места для сна может стать ваша усталость. Нагруженные ноги, боль и ломота, как говорят, чувствуется животным и кот спешит избавить вас от неприятных ощущений, выступив пушистым "доктором".

Читайте такжеХарьковчанка проехала 350 км, чтобы найти свою кошку - невероятная история четырехлапой беженкиЗнатоки мистики утверждают — если любимец устраивается раз за разом в районе ног, прислушайтесь к его невербальным сигналам и посетите врача. Возможно, животное предупреждает вас о начинающемся заболевании.

2. Если кошка спит в голове

Если кошка спит в голове, на подушке, это может быть знаком того, что владелец слишком много времени уделяет умственной работе. Возможно, это работа, которая требует особого внимания и концентрации. Питомец чувствует, что надо давать отдыхать мозгам, поэтому ложится к голове.

К головным "болям" также относятся негативные мысли, занимающие почти все пространство в голове, разносящиеся отравой по всему организму. Мигрень и любые другие медицинские болезни, находящиеся в этой области, привлекают животного.

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