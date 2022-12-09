Не только металл: что может загореться в микроволновке

Чтобы микроволновка прослужила дольше, а не отправилась на мусорку, необходимо придерживаться некоторых правил.

Что может загореться в микроволновке / скриншот

Микроволновая печь очень полезная, но в то же время опасная вещь. Не зная правил пользования ей, вы можете не только повредить технику, но и пострадать от нее.

Чаще всего микроволновку используют для подогрева еды, но не все знают, что некоторые материалы категорически противопоказано ставить в печь иначе она может воспламениться. О том, что в микроволновку нельзя ставить металл знают почти все, но есть вещи, которое не менее опасны.

Коричневые бумажные пакеты из продуктового магазина

Обычный бумажный пакет может вызвать пожар и выделять токсичные пары. Сильный нагрев может вызвать воспламенение пакета, что приведет к возгоранию в духовке, а чернила, клей и переработанные материалы в бумажных пакетах могут выделять токсичные пары при воздействии тепла.

Одноразовые контейнеры

На контейнерах для одноразового хранения, вероятно, нет ярлыка "использование в микроволновой печи безопасно", поэтому не стоит рисковать.

Пленка и мусорные пакеты

Сложно найти человека, который бы решил разогревать свою еду в мусорном пакете, но такие случаи все же происходили.

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