Не только металл: что может загореться в микроволновке

Микроволновая печь очень полезная, но в то же время опасная вещь. Не зная правил пользования ей, вы можете не только повредить технику, но и пострадать от нее.
Чаще всего микроволновку используют для подогрева еды, но не все знают, что некоторые материалы категорически противопоказано ставить в печь иначе она может воспламениться. О том, что в микроволновку нельзя ставить металл знают почти все, но есть вещи, которое не менее опасны.
Коричневые бумажные пакеты из продуктового магазина
Обычный бумажный пакет может вызвать пожар и выделять токсичные пары. Сильный нагрев может вызвать воспламенение пакета, что приведет к возгоранию в духовке, а чернила, клей и переработанные материалы в бумажных пакетах могут выделять токсичные пары при воздействии тепла.
Одноразовые контейнеры
На контейнерах для одноразового хранения, вероятно, нет ярлыка "использование в микроволновой печи безопасно", поэтому не стоит рисковать.
Пленка и мусорные пакеты
Сложно найти человека, который бы решил разогревать свою еду в мусорном пакете, но такие случаи все же происходили.
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