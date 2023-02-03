Не только когда врут: почему люди не смотрят в глаза при разговоре

Многие уверены, что люди, которые не смотря глаза - врут, но это лишь правда лишь отчасти.

Глаза / pixabay.com

Не секрет, что люди с опаской относятся к собеседникам, которые отводят глаза при разговоре. Для такого поведения у них есть причины.

Многие уверены, что люди, которые не смотря глаза - врут, но это лишь правда лишь отчасти.

Стеснительные люди не смотрят в глаза

Неумение и неспособность контролировать свои эмоции приводит к тому, что во время диалога глаза автоматически "уходя" в сторону. Особенно такое поведение характерно для влюбленных. Переживания им скрыть

Неуверенные в себе люди

Человек, который будет избегать прямого взгляда во время диалога либо только периодически станет поднимать глаза, явно обеспокоенный внутренними терзаниями. До конца беседы он будет гадать, что же он сделал не так.

Неинтересно

Если ваш собеседник отводит глаза и явно скучает, то знайте - разговор ему неинтересен. Такой диалог лучше всего побыстрее закончить.

Испепеляющий взгляд

У многих в детстве бывало, что при общении с учителем или с человеком, которого вы боитесь, очень хотелось отвести в сторону глаза. Так бывает и со взрослыми. Если человек обладает пронзительным взглядом, от которого пробирает насквозь, то с ним трудно общаться, смотря глаза в глаза.

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