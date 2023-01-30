Опасные приёмы в макияже, которые сделают вас на 10 лет старше: как не превратиться в старуху

Главред рассказывает, какой макияж визуально старит женщину и добавляет ей несколько лишних лет.

Какой макияж старит женщину? / ua.depositphotos.com

Каждая женщина хочет быть особенной и всегда старается всяческими способами улучшить свой внешний вид. Макияж – удачное оружие в руках дамы, которым не грех воспользоваться. Однако если сильно переусердствовать и использовать все известные приемы, то макияж не украсит визуально женщину, а сделает ее намного старше. Главред рассказывает, какой макияж старит женщину и добавляет ей несколько лишних лет.

Частые ошибки в макияже

Неестественный тон лица. Слишком светлый или слишком загорелый цвет лица сразу же старит женщину. Кроме того, некоторые женщины считают, что чем больше тонального крема они нанесут, тем лучше. Заметьте, что толстый слой косметики не скрывает морщины, а наоборот – подчеркивает все недостатки да еще и придает вашему лицу эффект маски. Поэтому старайтесь подбирать тональный крем под ваш оттенок кожи и всегда знайте меру.

Чрезмерное скульптурирование лица. Всем известно, что грамотное скульптурирование помогает изменить форму лица, "подтянуть" скулы, выделить глаза и уменьшить нос. Однако слишком четкие тени на лице, острые скулы и впалые щеки могут добавить возраста и сделать лицо слишком строгим и осунувшимся. Поэтому, чтобы не казаться намного старше своего возраста, старайтесь использовать меньше скульптора.

Темные оттенки помады. Если вы не хотите случайно добавить себе плюс 10 лет, то с темными оттенками помады нужно быть крайне осторожными, ведь здесь есть тонкая грань, перейдя которую, есть риск превратиться в "тетку". Также запомните, что контур губ не должен быть слишком темным. Это сразу же визуально состарит вас. Кроме того, нужно навсегда выбросить из своей косметички блеск для губ с шиммером.

Очень четкие тонкие брови. Если у вас тонкие брови, то не нужно очерчивать то, что есть, ярким карандашом. Если вы думаете, что так ваши брови станут более выразительными, то вы очень ошибаетесь. Лучше прорисовать форму тенями в цвет натуральных бровей, визуально добавив объема волоскам, а затем прочесать их вверх тушью для бровей – и у вас получатся густые и естественные брови.

Отсутствие туши на ресницах. Естественный макияж, конечно, в моде, но совсем пренебрегать им не стоит. А акцент на глазах еще никому не навредил. Помните, что широко открытые глаза способны стереть десять лет с вашего лица. Однако здесь важно также соблюдать меру, ведь обильно накрашенные ресницы-пучки точно не омолодят.

Толстые стрелки. В погоне за выразительным взглядом некоторые леди могут переусердствовать со стрелками на глазах. Помните, что слишком толстые стрелки сделают вас намного старше, создав эффект тяжелых ресниц. Поэтому важно отдавать предпочтение аккуратным тонким стрелочкам. Также запомните, что акцент на нижнее веко сразу же придаст вам возраста. Поэтому стоит забыть об этом приеме.

Перламутровые тени. Запомните, что тени с перламутровым эффектом подчеркивают все морщинки вокруг глаз. Поэтому их не стоит использовать, особенно для ежедневного макияжа. Лучше отдать предпочтение матовым рассыпчатым теням.

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