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Не только, когда кайфуют: почему на самом деле мурлычут кошки

1 февраля 2023, 16:13
Мурчание кошек можно объяснить несколькими причинами и мы в них попытались разобраться.
Кошка
Кошка / pixabay.com

Все владельцы кошек могут с уверенностью сказать, что мурчание - одно из самых приятных вещей, которыми может наградить питомец, но не все знают, что умилительные звуки пушистые издают не просто так.

Мурчание кошек можно объяснить несколькими причинами и мы в них попытались разобраться.

Как кошки мурлычут?

На первый взгляд это довольно просто, но это не так. Для этого кошки используют мышцы гортани. Животные создают вибрацию голосовых связок. . Когда они вдыхают и выдыхают, воздух проходит через их голосовые связки, создавая мурлыкающий звук.

Почему кошки мурлычут?

Все замечали, что чаще всего животные издают звуки на руках у хозяина или же находясь возле него. Тогда кот или кошка чувствует себя в полной безопасности и показывают это звуком.

Попытка успокоится

Еще одна версия мурлыканий кошек это - реакция на стресс. Животные могут мурлыкать, когда они пережили какое-то переживания, но опять же, начнут они это делать только возле знакомого ей человека или в привычном для животного месте.

Дай кушать

Согласно третьей версии, кошки издают такие звуки, чтобы привлечь внимание хозяина. Нередко бывает, когда животное кружит возле ног человека, при этом постоянно мурчит. Так называемое навязчивое мурлыканье — это нечто среднее между мяуканьем и мурлыканьем.

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Автор: Сергей Кущ
кошки интересные новости
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