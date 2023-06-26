Не то, что сейчас: почему в СССР не выбрасывали хлеб

Во времена СССР потребление хлеба было жизненно важным для населения.

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Почему в СССР сушили хлеб / Коллаж Главред, фото: YouTube

В Советском Союзе существовала интересная практика, которая многих сегодня удивляет – сушка и сохранение хлеба. Эта особенность советской системы производства и потребления хлеба имела свои основания, основанные на исторических, социальных и экономических факторах.

Хлеб всему голова

Во времена СССР потребление хлеба было жизненно важным для населения. Хлеб являлся одним из основных продуктов питания, обеспечивая людей необходимыми питательными веществами. Однако, на протяжении советской истории было периоды, когда производство хлеба сталкивалось с трудностями. В таких условиях люди были вынуждены сушить сухари, чтобы сохранить хоть немного хлеба.

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Суеверия

Из старых времен (из СССР, а то и раньше) в нашу жизнь пришло множество бытовых суеверий. Одно из них говорило о том, что выбрасывать старый хлеб нельзя.

В старые времена (особенно в сельской местности) они действительно имели смысл — к примеру, из-за просыпанной соли (которая одно время стоила очень дорого) действительно могла вспыхнуть ссора, а хлеб не выбрасывали, опасаясь голода и неурожая — в сельских домах был целый отдельный мешок для сбора корок, оставшихся с обеда. Если год был урожайный — то старые сухари скармливали хрюшкам.

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