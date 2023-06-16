Люди страдают до сих пор: для чего СССР засаживали ядовитым борщевиком

Борщевик - ядовитое гигантское растение, достигающее в высоту 4-х метров, а при контакте с ним можно получить сильнейшие ожоги.

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Для чего в СССР сажали борщевик / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В советские времена существовало множество растений, которые были целенаправленно внесены на территорию СССР с определенной целью. Одним из таких растений был борщевик, или Геркулесово дерево, появившийся в стране в конце XIX века.

Этот мощный и быстрорастущий кустарник известен своей внушительной высотой и прочными стеблями, покрытыми колючками. Его неприхотливость и способность адаптироваться к различным условиям сделали его популярным в сельском хозяйстве и экологических проектах.

Для чего в СССР сажали борщевик

Применение в сельском хозяйстве: Борщевик был популярен среди советских фермеров, так как его корни способны фиксировать азот в почве, обогащая её. Это позволяло снижать затраты на азотные удобрения и повышать урожайность культурных растений.

Противоэрозионные меры: Борщевик был эффективным средством борьбы с эрозией почвы. Его прочные корни служили естественными держателями почвы, предотвращая смыв плодородного слоя.

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Хотели как лучше, а получилось как всегда

Борщевик - ядовитое гигантское растение, достигающее в высоту 4-х метров, а при контакте с ним можно получить сильнейшие ожоги, в отдельных случаях способные привести к летальному исходу.

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