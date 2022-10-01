Не сумасшедшие, а гении: зачем люди кладут в холодильник джинсы, колготки и даже обувь

Зачем кладут джинсы, колготки и обувь в холодильник / скриншот

Холодильник создан для хранения еды, но его можно использовать и не по прямому назначению.

Дело в том, что холод имеет и другие полезные свойства. Главред разбирался, зачем люди кладут джинсы, колготки и даже обувь в холодильник.

Зачем в холодильник класть джинсы?

Выверните джинсы лицевой стороной, а затем аккуратно сложите их. После того, как поместите в пластиковый пакет, проследите, чтобы в нем по возможности не было воздуха. Только потом можете его закрывать. Теперь поместите штаны в холодильник на 24 часа.

Через сутки вы можете вытащить джинсы. Такой способ очистки делает ткань более свежей и удобной для ношения.

Зачем в холодильник класть колготки?

Знающие люди утверждают, что если поместить капроновые колготки в морозильную камеру, то эластичные волокна станут намного прочнее. Таким образом, можно не переживать по поводу стрелок или зацепок – колготки прослужат намного дольше.

Зачем в холодильник класть обувь?

Новая кожаная обувь, особенно ярких и необычных цветов, случается, что имеет резкий и неприятный запах. Не спешите возвращать ее в магазин или опрыскивать духами.

Упакуйте обновку в пакет и поместите на ночь в морозилку. Наутро, как утверждают модники, запах исчезнет.

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