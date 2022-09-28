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Здоровье дороже: пять продуктов, которые нельзя хранить в дверце холодильника

28 сентября 2022, 13:16

Существуют определенные правила хранения в нём продуктов, о которых большинство из нас обычно не задумывается

дверца холодильника
Что нельзя хранить в дверце холодильника / скриншот

Мы привыкли по максимуму использовать вместимость холодильника. Многие ставят продукты не только на полки, но и на дверцу рефрижератора.

Но мало кто знает, что есть вещи, которые ни в коем случае не там хранить нельзя.

Яйцам нужна стабильная температура

Их рекомендуют класть на верхнюю полку. Также нельзя хранить в холодильнике домашние соусы, приготовленные на основе яиц (например, майонез).

Шоколад - только при комнатной температуре

Оптимальное место для хранения шоколада - сухое, но при этом прохладное. Если положить шоколад в холодильник, то на нём могут образоваться пузырьки, а это повлияет на его аромат и вкус.

Фрукты и овощи

Рекомендуется хранить овощи и фрукты в отдельных контейнерах, которые находятся в нижней части камеры. Она, как правило, отделенная от общей части прозрачным стеклом и оборудованная специальными лотками. Не рекомендуется снимать эту полку-стекло, так как она позволяет поддерживать определенную влажность в емкостях и тем самым способствует сохранению свежести фруктов и овощей.

Овощи храните только в специальных контейнерах, размещенных на дне холодильника. Длительное хранение овощей возможно, но при этом их нужно регулярно осматривать и протирать появившийся на них конденсат.

Молоко

Молоко есть практически в каждом холодильнике, но очень многие допускают одну ошибку. Связана она с хранением молока.

Как правило, мы храним молоко в самом удобном и, казалось бы, именно для этого и предназначенном месте - на дверце холодильника. Однако, такое расположение в холодильнике молоку не подходит. Все дело в том, что температура на дверце для молока не отвечает условиям его сохранения.

Температура в дверце холодильника всегда немного выше. К тому же, из-за частых колебаний (открывания-закрывания дверцы), молоко подвергается постоянным колебаниям температуры, что тоже уменьшает срок его хранения.

Молоко можно сохранить только если поставить вглубь холодильника. Только там продукт будет храниться столько, сколько указано на упаковке.

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Автор: Сергей Кущ
молоко яйца холодильник
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