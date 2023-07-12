Не спешите выбрасывать: 2 лучших способа исправить взорвавшиеся огурцы

Не все банки с сорвавшимися огурцами можно спасти. Есть два признака, при которых их нужно выбросить. Но если этих признаков нет, консервацию можно переделать.

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Как исправить взорвавшиеся огурцы/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В период, когда с грядок уже пора собирать урожай созревших огурцов, конечно, хочется как можно больше запасти таких овощей на зиму. Поэтому летом хозяйки и хозяева активно занимаются консервированием. Но бывают досадные случаи, когда "что-то пошло не так", и банки с уже вроде бы готовой к зимовке консервацией начинают "показывать характер", надуваются и срывают крышку. Давайте разберемся, почему бродят маринованные огурцы и можно ли переделать маринованные огурцы, которые начали бродить.

Важно учесть момент, что домашние заготовки можно спасти лишь в том случае, если банки начали срывать через 2-3 дня после консервирования. Если же с момента, когда вы приготовили и закрыли эти заготовки, прошло уже около месяца, и их сорвало только тогда – стоит выбросить содержимое банок, ведь есть опасность наличия в продукте ботулизма.

Еще один признак, который будет указывать на то, что огурцы всё-таки стоит выбросить – наличие запаха брожения от банок, которые сорвало. Такой выраженный запах указывает на то, что овощи уже начали портиться, следовательно ими можно просто-напросто отравиться.

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Если таких признаков вы не заметили, то огурцы из сорвавшейся банки можно переделать. Но стоит понимать, что уже не будет гарантии, что переделанные огурцы простоят всю зиму.

Как можно спасти огурцы

Способ 1

Попробуйте кусочек огурца по вкусу. Если вы не чувствуете, что он перекис, то консервацию можно переделать следующим образом.

Сперва нужно промыть огурцы под проточной водой. Стоит использовать для этого холодную, а не теплую воду. Также рекомендуется помыть их в растворе из соли – для этого раствора в 1 литр воды вбросить 20-30 г соли.

Далее нужно, чтобы огурцы полежали в холодной воде 15-20 минут.

Рассол из банок слить в кастрюлю, перекипятить. Затем положить огурцы в стерилизованные банки, залить их этим маринадом, подождать 15 минут, а затем снова слить и перекипятить. Готовый маринад, который прокипит дважды, можно использовать для окончательного заливания банок. Также стоит добавить чайную ложку уксусной эссенции на каждую банку емкостью 3 литра.

Также стоит помнить, что зелень и специи, которые вы клали в банки, придется выбросить и заменить новыми.

Банки закрутить и поставить на хранение в прохладное место.

Способ 2

Промыть огурцы так же, как в первом способе. Переложить их в чистые стерилизованные банки и залить новым чистым кипятком.

Затем слить кипяток в кастрюлю, добавить к воде половину порции соли, которая с самого начала предполагалась по вашему рецепту, и половину порции сахара, если он был среди ингредиентов. Этот раствор прокипятить и залить им банки с огурцами.

Взять таблетки аспирина (ацетилсалициловой кислоты) и добавить по две штуки на каждую 3-литровую банку с огурцами. Перед тем, как класть таблетки, нужно их растолочь.

Затем закрыть стерилизованными крышками и оставить охлаждаться верх дном, накрыв одеялом.

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