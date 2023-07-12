УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Не спешите выбрасывать: 2 лучших способа исправить взорвавшиеся огурцы

Алёна Воронина
12 июля 2023, 11:25 обновлено 12 июля, 11:25
17
Не все банки с сорвавшимися огурцами можно спасти. Есть два признака, при которых их нужно выбросить. Но если этих признаков нет, консервацию можно переделать.
Огурцы
Как исправить взорвавшиеся огурцы/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В период, когда с грядок уже пора собирать урожай созревших огурцов, конечно, хочется как можно больше запасти таких овощей на зиму. Поэтому летом хозяйки и хозяева активно занимаются консервированием. Но бывают досадные случаи, когда "что-то пошло не так", и банки с уже вроде бы готовой к зимовке консервацией начинают "показывать характер", надуваются и срывают крышку. Давайте разберемся, почему бродят маринованные огурцы и можно ли переделать маринованные огурцы, которые начали бродить.

Важно учесть момент, что домашние заготовки можно спасти лишь в том случае, если банки начали срывать через 2-3 дня после консервирования. Если же с момента, когда вы приготовили и закрыли эти заготовки, прошло уже около месяца, и их сорвало только тогда – стоит выбросить содержимое банок, ведь есть опасность наличия в продукте ботулизма.

Еще один признак, который будет указывать на то, что огурцы всё-таки стоит выбросить – наличие запаха брожения от банок, которые сорвало. Такой выраженный запах указывает на то, что овощи уже начали портиться, следовательно ими можно просто-напросто отравиться.

видео дня

Если таких признаков вы не заметили, то огурцы из сорвавшейся банки можно переделать. Но стоит понимать, что уже не будет гарантии, что переделанные огурцы простоят всю зиму.

Как можно спасти огурцы

Способ 1

Попробуйте кусочек огурца по вкусу. Если вы не чувствуете, что он перекис, то консервацию можно переделать следующим образом.

Сперва нужно промыть огурцы под проточной водой. Стоит использовать для этого холодную, а не теплую воду. Также рекомендуется помыть их в растворе из соли – для этого раствора в 1 литр воды вбросить 20-30 г соли.

Далее нужно, чтобы огурцы полежали в холодной воде 15-20 минут.

Рассол из банок слить в кастрюлю, перекипятить. Затем положить огурцы в стерилизованные банки, залить их этим маринадом, подождать 15 минут, а затем снова слить и перекипятить. Готовый маринад, который прокипит дважды, можно использовать для окончательного заливания банок. Также стоит добавить чайную ложку уксусной эссенции на каждую банку емкостью 3 литра.

Также стоит помнить, что зелень и специи, которые вы клали в банки, придется выбросить и заменить новыми.

Банки закрутить и поставить на хранение в прохладное место.

Способ 2

Промыть огурцы так же, как в первом способе. Переложить их в чистые стерилизованные банки и залить новым чистым кипятком.

Затем слить кипяток в кастрюлю, добавить к воде половину порции соли, которая с самого начала предполагалась по вашему рецепту, и половину порции сахара, если он был среди ингредиентов. Этот раствор прокипятить и залить им банки с огурцами.

Взять таблетки аспирина (ацетилсалициловой кислоты) и добавить по две штуки на каждую 3-литровую банку с огурцами. Перед тем, как класть таблетки, нужно их растолочь.

Затем закрыть стерилизованными крышками и оставить охлаждаться верх дном, накрыв одеялом.

Вас также может заинтересовать:

консервация огурцы интересные новости
Реклама

Главное за день

G7 дает "исторические" гарантии безопасности для Украины: СМИ раскрыли формулу

G7 дает "исторические" гарантии безопасности для Украины: СМИ раскрыли формулу

10:57 Мир
Второй день саммита: все подробности о целях Зеленского и ожиданиях от НАТО

Второй день саммита: все подробности о целях Зеленского и ожиданиях от НАТО

10:52 Политика
ВСУ "перемалывают" резервы РФ и продвигаются вперед на трех направлениях фронта

ВСУ "перемалывают" резервы РФ и продвигаются вперед на трех направлениях фронта

09:58 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:50

Сильно похудевшая солистка группы KAZKA удивила внешним видом

11:25

Не спешите выбрасывать: 2 лучших способа исправить взорвавшиеся огурцы

10:57

G7 дает "исторические" гарантии безопасности для Украины: СМИ раскрыли формулу

10:52

Второй день саммита: все подробности о целях Зеленского и ожиданиях от НАТОВидео

10:45

На спидометре 240, а едет 120: почему производители машин обманывают водителей

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:09

Украину накрывает нестабильная погода: будут ливни, грозы и адская жара

09:58

ВСУ "перемалывают" резервы РФ и продвигаются вперед на трех направлениях фронта

09:55

Оккупанты ударили авиабомбой по селу в Харьковской области

09:47

Тролебузина и даже Пофистал: топ-10 самых смешных советских имен

Реклама
09:11

РФ ударила "Шахедами" по объекту инфраструктуры на Черкасщине: есть пострадавшие

09:05

"Ядерные бомбы на Киев, Одессу и Харьков": эксперт оценил угрозу удара РФВидео

08:52

Почему выпадают волосы: чего не хватает в организме и что делать

08:36

Об этом знают единицы: зачем на самом деле делают отверстие в ручке сковороды

08:30

В администрации Байдена обсуждают, могут ли дать Украине ракеты ATACMS - NYT

08:16

Путин у Эрдогана уже в карманемнение

08:11

ВСУ захватили важные высоты под Бахмутом и пошли вперед на Юге – ISW

07:30

Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн: что войдет

07:05

Лишь люди с острейшим взглядом разгадают загадку: надо найти паука среди дров

06:52

Украина имеет право требовать и жестко торговаться с НАТОмнение

06:40

Что означает слово "стельмах" и откуда пошла такая фамилия: Авраменко дал объяснениеВидео

Реклама
06:35

РФ атаковала Киев "Шахедами" вторую ночь подряд: подробности

05:00

Как ухаживать за лицом после 60 лет: 9 советов, которые продлят молодость

04:00

День Петра и Павла: что нельзя делать 12 июля и кого поздравить с Днем ангела

03:10

Чем обработать капусту от тли и гусениц: копеечное средство спасет урожай

02:45

Куда смотрит мама: 12-летняя дочь Бекхэмов показала первую татуировку

02:15

"За государство обидно": эксперт рассказал о вероятном дворцовом перевороте в РоссииВидео

01:35

После дворцового переворота в РФ поднимутся Дагестан и Чечня - ЗолотаревВидео

00:15

Была любовницей и терпела побои: Соловий рассказала про абьюзивные отношения

00:14

"Окно возможностей" на фронте есть до конца года - потом переговоры - президент Чехии

00:13

Зачем 13 июля красить яйца, как на Пасху: приметы и что нельзя делать

11 июля, вторник
23:04

Несутся мощные ливни: синоптики рассказали, какие 2 региона Украины будет затапливать

22:50

Путину дважды в день докладывают о войне: Шойгу придумал новую сказку

22:37

"Зеленскому четко дали ответ": в США озвучили позицию о вступлении Украины в НАТО

22:33

Народный депутат от Слуги народа торговала разрешением на пересечение границы

22:22

Бывшая жена Виталия Кличко щегольнула в платье-"петрушке" на неделе модыВидео

22:08

"Больше оружия для наших воинов": Зеленский назвал главную цель визита на саммит НАТО

21:52

"Аморальный дегенерат": главный сержант "Магуры" написал рапорт из-за командования

21:50

Какой мед самый полезный и вкусный: 5 лучших

20:44

"Переворот в ФСБ": Золотарев рассказал, что "похоронит" власть ПутинаВидео

20:41

Купил одно - потерял другое: с 1 сентября переселенцы останутся без соцвыплат

Реклама
20:10

В Бердянске ликвидировали топ-генерала армии Путина: в РФ подняли вой

19:45

Трусить будет еще несколько дней: самая сильная магнитная буря июля затянулась

19:38

В чем главный результат саммита НАТО для Украинымнение

19:34

11 стран сформировали коалицию для обучения украинских пилотов на F-16 - Резников

19:32

Под мощные овации и крики "Слава Украине": Зеленский сделал сильное заявление в Вильнюсе

19:07

Даша Квиткова похвасталась подарком от бывшего мужа Никиты Добрынина

18:58

"Загорелись топливный и зерновой терминалы": Россия атаковала Одесскую область

18:35

Украина станет членом НАТО, требование о ПДЧ отменено - СтолтенбергВидео

18:26

Зеленский уговаривает НАТО переписать итоговое коммюнике саммита - Guardian

18:09

"Познакомьтесь с Фрэнки": Борис Джонсон в восьмой раз стал отцом

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять