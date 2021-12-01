Не спешите сливать в раковину: куда использовать воду после варки картофеля

На первый взгляд уже бесполезная жидкость может пригодиться.
Вода после варки картофеля содержит полезные вещества, но не все знают, как отвар можно применить. Существует несколько способов применения картофельной воды в доме.
Главред собрал самые распространенные из них.
Удобрение для комнатных растений
Многие хозяйки давным-давно используют этот лайфхак - вносить подобное удобрение можно 2-3 раза в месяц, заменяя им стандартные подкормки химическими препаратами.
Очищаем чайник от накипи
Для этого варианта использования потребуется не готовый отвар, а очистки от картофеля. Предварительно клубни нужно помыть с помощью жесткой щетки.
Читайте такжеНазваны самые вредные блюда из картофеля, которые испортят желудок и сердце Срезанную кожуру закладывают в электрический чайник, стенки которого обросли накипью. Прокипятить очистки нужно несколько раз до тех пор, пока налет внутри не растворится.
Вода после варки картофеля полезна в готовке
Отвар пригодится в тушении мяса - крахмал свяжет соус и сделает его более густым. Также можно использовать картофельный отвар для приготовления супа, а домашний хлеб будет намного вкуснее из воды, в которой варился картофель. Он получается более воздушным и мягким.
Ранее мы рассказывали, как правильно выбрать и мыть картофель перед готовкой.