Не спешите сливать в раковину: куда использовать воду после варки картофеля

Воду после варки картофеля можно использовать с пользой / скриншот

Вода после варки картофеля содержит полезные вещества, но не все знают, как отвар можно применить. Существует несколько способов применения картофельной воды в доме.

Главред собрал самые распространенные из них.

Удобрение для комнатных растений

Многие хозяйки давным-давно используют этот лайфхак - вносить подобное удобрение можно 2-3 раза в месяц, заменяя им стандартные подкормки химическими препаратами.

Очищаем чайник от накипи

Для этого варианта использования потребуется не готовый отвар, а очистки от картофеля. Предварительно клубни нужно помыть с помощью жесткой щетки.

Читайте такжеНазваны самые вредные блюда из картофеля, которые испортят желудок и сердце Срезанную кожуру закладывают в электрический чайник, стенки которого обросли накипью. Прокипятить очистки нужно несколько раз до тех пор, пока налет внутри не растворится.

Вода после варки картофеля полезна в готовке

Отвар пригодится в тушении мяса - крахмал свяжет соус и сделает его более густым. Также можно использовать картофельный отвар для приготовления супа, а домашний хлеб будет намного вкуснее из воды, в которой варился картофель. Он получается более воздушным и мягким.

Ранее мы рассказывали, как правильно выбрать и мыть картофель перед готовкой.