Как правильно мыть картошку: названы лучшие способы

Некоторые методы более эффективны, чем другие. / pixabay

Картофель - один из самых грязных продуктов, поэтому очень важно правильно мыть корнеплоды перед приготовлением и употреблением в пищу.

Корнеплоды, такие как картофель, выращивают в почве, поэтому неудивительно, что во время сбора урожая присутствует некоторая грязь. Картофель также может быть покрыт пестицидами и бактериями. Зная это, вы не должны пропускать тщательный скраб для картофеля, прежде чем съесть его.

На рынке имеется множество моющих средств, но для мытья картофеля не требуются специальные моющие средства, пишет Livestrong.com.

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Хотя может показаться очевидным, как мыть картофель, некоторые методы более эффективны, чем другие.

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Зачем мыть картофель перед приготовлением?

Есть несколько причин, по которым картофель важно мыть перед приготовлением:

Картошка прорастает глубоко в почве, собирая много грязи и контактируя с удобрениями, которые покрывают внешнюю кожуру. Обычные посевы картофеля как правило опрыскивают пестицидами для защиты от сорняков и насекомых.

Они могут содержать бактерии от других людей, которые оказались на картошке во время транспортировки с фермы в продуктовый магазин или на вашу кухню.

Даже если вы выбросите кожуру, Центры по контролю и профилактике заболеваний все равно рекомендуют мыть овощи снаружи. Это связано с тем, что микробы и мусор на кожуре картофеля могут попасть внутрь картофеля, когда он разрезается.

Как мыть картофель

Есть несколько разных видов картофеля, и все они должны мыться одинаково.

Единственное оборудование, необходимое для ополаскивания картофеля, включает воду и дополнительную щетку для овощей. Согласно Министерству сельского хозяйства США, мыть картофель моющими средствами, мылом или овощами не требуется и не рекомендуется. Картофель следует мыть только непосредственно перед его приготовлением.

В соответствии с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, выполните следующие действия, чтобы тщательно мыть картофель перед чисткой, нарезкой, приготовлением и употреблением в пищу:

Мойте руки в течение 20 секунд теплой водой с мылом.

Чтобы избежать перекрестного загрязнения, убедитесь, что все поверхности и посуда очищены и продезинфицированы.

Вымойте картофель под теплой водопроводной водой, чтобы удалить грязь и микробы.

С помощью щетки для овощей почистите картофель, чтобы удалить грязь, прилипшую к оболочке картофеля.

Необязательно: если вы замачиваете, поместите картофель в чистую миску, наполненную теплой водопроводной водой, на 20 минут или меньше.

Промойте картофель под проточной водой, чтобы удалить остатки грязи и мусора.

Промокните насухо бумажным или чистым кухонным полотенцем.

После мытья картофеля обязательно удалите все зеленые, проросшие или помятые части чистым и продезинфицированным ножом. Очищать картофельную кожуру необязательно и оставлять на усмотрение.

Хотя большая часть питательных веществ картофеля хранится в коже, он также является домом для большинства грязи и бактерий. Тщательное мытье картофеля особенно важно, если вы собираетесь есть кожуру картофеля.

Как выбрать картофель

Выбирая картофель, ищите гладкую поверхность без "глазок", обесцвечивания и порезов, как рекомендовано Государственным университетом Северной Дакоты.

Эти недостатки влияют на качество картофеля. Картофель должен быть твердым на ощупь - немного мягкости - это нормально, но вам следует избегать мягкого и сморщенного картофеля.

Некоторые виды картофеля могут иметь зеленый оттенок или иметь признаки прорастания снаружи. По данным Министерства сельского хозяйства США, кожица зеленого картофеля имеет горький вкус и может причинить вред при употреблении в пищу в больших количествах.

Просто обрежьте зеленую или проросшую кожуру и приготовьте остальную часть картофеля, как обычно. Согласно Национальной медицинской библиотеке США, если картофель под кожицей зеленый, выбросьте его.