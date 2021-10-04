Не созданы для брака: астролог составил рейтинг знаков, из которых получаются худшие супруги

Астролог назвал знаки Зодиака, которые точно осчастливят вторую половинку в семейной жизни

В отличие от тройки знаков Зодиака, которые становятся наилучшими мужьями и женами, одаривая свою вторую половину любовью и счастьем в семейной жизни, существует несколько "антисупружеских" знаков, совместная жизнь с которыми едва ли кому-то покажется сладкой. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Астролог представил свой топ-4 знаков Зодиака, из которых получаются самые плохие супруги.

1 место – Скорпион

Сложнее всего в семейной жизни приходится тому, чей муж или жена – Скорпион. Это наихудший знак Зодиака для брака.

2 место – Овен

Из Овнов получаются тяжелые супруги. С ними в семье вечная война характеров. С Овнами очень сложно ужиться: чуть что – сразу возникает конфликт или ссора.

3 место – Дева

Плохие супруги получаются из Дев. Сложность семейных отношений с ними состоит в том, что Девы слишком склонны постоянно и за все критиковать свою вторую половину. Мелкие придирки сыплются от нее неиссякаемым потоком. Этот знак Зодиака – знак девственности, и он не склонен вообще к супружеским отношениям. Для Девы всегда намного важнее, чем семья, будут работа, карьера и общественная деятельность.

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4 место – Рыбы

Рыбы преспокойно могут жить без брака. Это знак одиночества и пребывания на своей волне. Рыбы не испытывают острой необходимости заводить семью.

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