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Топ-3 лучших знака Зодиака для супружеской жизни: астролог составил рейтинг

27 сентября 2021, 08:15

Влад Росс назвал знаки, вторая половинка которых будет обречена на счастье в семейной жизни.

Астролог назвал знаки Зодиака, из которых получаются наилучшие супруги
Астролог назвал три знака, семейная жизнь с которыми самая счастливая / ua.depositphotos.com

Три знака Зодиака способны подарить своему избраннику или избраннице невероятно счастливую семейную жизнь, поскольку созданы для брака, любви и романтичных отношений. Они окружат свою вторую половину невероятной заботой и теплом. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Астролог составил свой рейтинг знаков Зодиака, из которых получаются наилучшие мужья и жены.

1 место – Весы

Весы – самый лучший знак Зодиака для семейной жизни. Это – парный знак, который просто не может жить без второй половинки. Из представителей этого знака получаются самые заботливые и внимательные супруги – им будет интересно все: и что вы ели на обед, и что планируете надеть на работу, и как у вас дела. Весы часто звонят своей второй половине в течение дня, чтобы просто узнать, как она там.

Весы всегда настроены на семейную жизнь, на действия в паре и гармонию.

2 место – Близнецы

Близнецы становятся хорошими мужьями и женами, поскольку это еще один парный знак Зодиака. Им сложно идти по жизни в одиночку – для них естественнее двигаться в паре со своей второй половиной.

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Причем Близнецы ориентированы не только на то, чтобы всегда действовать сообща с партнером в браке, но и на то, чтобы обзавестись надежным партнером в бизнесе.

3 место – Лев

Львы умеют по-настоящему любить, и это самый романтичный знак Зодиака. Они очень любвеобильны и склонны к семейной жизни. Львы способны подарить своему мужу или жене истинную радость.

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Львы любят удивить свою вторую половину большими и яркими подарками: если уж дарить кольцо, так большое и дорогое. Причем такие подарки они делают от чистого сердца, от всей души. Львы очень щедры.

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Близнецы астролог знаки Зодиака Весы Лев Влад Росс
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