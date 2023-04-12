Не сможете оторваться: как правильно приготовить ароматные сушеные грибы

Сушеные грибы имеют невероятно насыщенный вкус и аромат. Даже небольшое их количество сделают ваше блюдо незабываемым.

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Как правильно готовить сушеные грибы / Коллаж фото instagram/solenye_gruzdi

Грибы - это то, что может сделать многие блюда невероятными. Их вкус и аромат дополнят приготовленный вами шедевр. Грибы совершенны даже сами по себе. Их можно варить, жарить, запекать, сушить. Даже измельченные грибы становятся отличной приправой.

Жаль лишь то, за ними не возможно ходить в лес круглый год. Однако это не беда, ведь можно сделать так, что они будут дополнять ваши блюда даже не в сезон. При этом вам не надо будет тратить бешеные деньги зимой, чтобы, например, приобрести немного белых грибочков не в сезон. Вашим спасением будет сушка грибов.

Этот невероятный способ действительно поможет вам чувствовать насыщенный вкус и аромат грибов в любой момент, если вы этого пожелаете. От белых грибов без ума даже гурманы. Конечно, ведь из них можно приготовить невероятно вкусный суп, гарнир, дополнить блюдо из рыбы или мяса, добавить в пиццу, сделать грибное масло.

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Однако сушеные грибы требуют особого подхода. Их не рекомендуется бросать сразу на сковородку и начинать жарить. Учитывая то, что в них и так практически не осталось влаги, вы рискуете превратить грибы в угольки.

Как правильно готовить сушеные грибы / instagram/verasergeeva116

Как правильно готовить сушеные грибы

Прежде всего вам нужно замочить грибы. Если вы используете холодную воду, то лучше подождать 2-3 часа. Если вы заливаете сушеные грибы кипятком, то можно оставить их на 15-20 минут. Предварительное замачивание смягчит вкус грибов в блюде.

Некоторые хозяйки используют для дальнейшего приготовления воду, в которой грибы замачивались, чтобы предать блюду более насыщенный грибной вкус и аромат. Однако другие хозяйки наоборот советуют не делать это, так как у блюда может появиться вкус горечи и неприятный привкус.

После замачивание нужно обязательно промыть грибы. Не стоит пренебрегать этим этапом, так как перед сушкой грибы никто не моет и на них может остаться песок или лесная почва. В дальнейшем вы можете ощутить будто на зубах что-то хрустит, если не помыть грибы.

После этого их можно измельчить до нужного вам размера и залить холодной водой. Во время закипания вы увидите, что в кастрюле начала появляться пена, которую обязательно лучше снять. Огонь можно уменьшить и продолжить варить грибы еще примерно 30-90 минут - в зависимости от вида грибов.

Обратите внимание на то, что сушеные грибы имеют невероятно насыщенный вкус и аромат. Их лучше не использовать в большом количестве. Так, например, для соуса вам понадобится всего небольшая горсть грибов на литр воды. А для супа - большая горсть на 3 литра воды.

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