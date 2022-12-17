Не ради забавных видео: почему коты так обожают коробки

Владельцы кошек не могли не обратить внимание на то, что их любимцы просто обожают прятаться в коробках. Также в Интернете полно видео, на которых пушистые забавляются в картонных изделиях.
Мы попытались разобраться, почему коты так любят прятаться в коробках и других тесных местах.
Природный инстинкт
Кошки — это хищники, которые нападают из засады, а коробки — отличное укрытие, откуда можно следить за добычей и куда в случае чего можно отступить. Ветеринары также предполагают, что коробки котам не просто нравятся — они им необходимы.
Стресс и переживания
Коробка и другие тесные места имеют огромное влияние как на поведение, так и на психологию котов, часто попадающих в стрессовые ситуации.
Этолог Клаудия Винке из Университета Утрехта, Нидерланды, — автор одного из исследований, посвященных уровню стресса у приютских кошек. Работая с домашними кошками в приюте для животных, Винке разделила новоприбывших питомцев на две группы, из которых первая получила коробки, где можно было прятаться, а вторая — нет.
Исследовательница обнаружила заметное различие в уровне стресса у кошек из двух этих групп: те, у кого коробки были, быстрее привыкли к новым условиям, существенно меньше нервничали и были больше заинтересованы во взаимодействии с человеком.
"Прятаться — это поведенческая стратегия вида, реакция на раздражители и изменения окружающей среды", — отмечает Винке.
Антисоциальная коробка
Известно, что кошки предпочитают просто уйти от проблем, а еще лучше — полностью их избежать. В таком случае коробка - настоящий островок безопасности, место, где нет ни враждебности, ни тревоги, ни излишнего внимания.
Не только коробки
Некоторые кошки сворачиваются клубочком в раковине, другие предпочитают ботинки, миски, пакеты, кофейные чашки и прочие укромные места.
Нормальная для домашней кошки температура составляет 30–35° C. При такой температуре окружающей среды кошкам не нужно ни вырабатывать дополнительное тепло для обогрева тела, ни тратить метаболическую энергию на охлаждение.
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