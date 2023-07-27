Не пропустите этот момент: когда выкапывать чеснок в 2023 году

Лучший чеснок – это тот, который выращен на собственной грядке. И тут главное понять, когда нужно выкапывать урожай.

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Когда убирать чеснок в 2023 году? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Каждому из нас известно, что чеснок – это природный антибиотик, ведь он содержит в своем составе фитонциды и антиоксиданты, благодаря чему повышается иммунитет. Лучший чеснок – это тот, который выращен на собственной грядке. И тут главное понять, когда убирать чеснок в 2023 году, ведь от этого зависит то, сохранятся ли головки до нового урожая. Об этом пойдет речь далее в нашем материале.

Как узнать, что пора выкапывать чеснок

Прежде всего стоит заметить, что время уборки чеснока зависит от его вида: озимый или яровой. Так, озимый чеснок обычно начинают собирать уже в середине июля – начале августа. А яровой чеснок выкапывают позже – во второй половине августа – в середине сентября.

Кроме того, время сбора чеснока зависит от погодных условий, а также от региона, в котором он выращивается. Далее рассмотрим некоторые признаки того, что чеснок уже готов к сбору.

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Если вы не удалили все стрелки из чеснока, то по их внешнему виду можно понять, нужно ли уже выкапывать головки. Если семенная коробочка лопнула, показав фиолетовые семена, то чеснок уже время собирать.

Также признаком того, что чеснок уже нужно собирать, является то, что листочки начали желтеть и подсыхать.

Чтобы определить степень зрелости чеснока, вы можете выкопать его и проверить его корни. Если они стали светло серым или начали подсыхать, то чеснок нужно собирать.

Помимо корней, вам также нужно обратить внимание на сами головки чеснока. Их чешуйки должны быть сухими, а также приобрести фиолетовый или белый цвет.

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