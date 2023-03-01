Их ищут все огородники: 5 самых урожайных сортов томатов, которые восхищают своим вкусом

Главред рассказывает о самых урожайных сортах томатов, которые можно посадить в 2023 году в Украине.

Какие сорта томатов самые урожайные? / unsplash.com

С приходом весны для многих огородников начинается наиболее активный период года – сезон садоводства. И одной из главных задач в начале этого сезона является выбор семян для посадки томатов. И здесь важно выбрать семена такого сорта, чтобы получить большой и качественный урожай. Поэтому сегодня Главред расскажет о самых урожайных сортах томатов, которые можно посадить в 2023 году в Украине.

Сорт томатов "Манимейкер" – это очень популярный сорт томатов среди огородников, который отличается высокой урожайностью и устойчивостью к болезням.

Плоды этого сорта томатов имеют круглую или овальную форму. Размер у них средний, а цвет – красный. Этот сорт томатов имеет сладковатый вкус. Часто хозяйки используют эти томаты для консервации, соков, приготовления соусов, салатов и других кулинарных блюд.

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Одной из особенностей этого сорта томатов является его высокая урожайность – с одного куста можно получить до 5-6 кг плодов. Также "Манимейкер" отличается достаточно ранним сроком созревания – плоды начинают созревать через 100-110 дней после высадки рассады.

Кроме того, "Манимейкер" очень устойчив ко многим болезням, в частности к фитоплазмозу, бактериальному увяданию, фузариозу, вертициллиозу и т. д.

Поэтому, если вы ищете урожайный, вкусный и устойчивый к болезням сорт томатов для выращивания в своем саду или огороде, "Манимейкер" может быть отличным вариантом.

Сорт томатов"Медвежья лапа" – это сорт томатов, который выращивают для получения очень крупных плодов с особой формой. Название сорта происходит от сходства формы плода с лапой медведя.

Томаты "Медвежья лапа" имеют розовый или красный цвет, их вес может достигать 500 граммов или более. Плоды имеют большое количество мякоти и семян, что делает их идеальными для приготовления соусов, соков и других кулинарных блюд.

Особенностью "Медвежьей лапы" является ее высокая урожайность – с одного куста можно собрать до 5-6 кг плодов. Кроме того, этот сорт томатов относительно устойчив к болезням и вредителям, таким как фузариоз, вертициллез, табачная мозаика и т. д.

"Медвежья лапа" может быть выращена в различных условиях – как в открытом грунте, так и в теплицах или контейнерах. Этот сорт томатов является идеальным выбором для выращивания на продажу или для собственного употребления, поскольку его необычный вид и вкус способны привлечь внимание и поразить любого гурмана.

Сорт томатов "Легенда Тарасенко" – это сорт томатов, который был выведен украинскими селекционерами, специально для выращивания в условиях нашей страны.

Плоды этого сорта имеют круглую или даже несколько плоскую форму. Размер томатов средний, а цвет – красный. Они имеют очень насыщенный вкус и используются для консервации, соков, приготовления соусов, салатов и т.д.

Этот сорт томатов является очень урожайным – с одного куста можно получить до 5-6 кг плодов. Кроме того, "Легенда Тарасенко" отличается довольно ранним сроком созревания – плоды начинают созревать через 90-100 дней после высадки рассады.

Томаты "Легенда Тарасенко" являются очень устойчивыми ко многим болезням, в частности к фитоплазмозу, бактериальному увяданию, фузариозу, вертициллиозу и другим болезням. Кроме того, "Легенда Тарасенко" хорошо переносит транспортировку, поэтому его плоды могут быть сохранены и доставлены к потребителю в хорошем состоянии.

Поэтому, если вы ищете устойчивый к болезням, урожайный и вкусный сорт томатов для выращивания в своем саду или огороде, "Легенда Тарасенко" может быть отличным выбором.

Сорт томатов "Славянский шедевр" – это один из самых популярных среди украинских хозяев и садоводов высокоурожайных томатов с отличным вкусом.

Плоды "Славянского шедевра" имеют форму сердцевидных помидоров, которые могут достигать веса от 200 до 400 граммов. Окраска плодов зависит от стадии созревания и может варьироваться от светло-желтого до насыщенно-красного. Вкус плодов очень насыщенный, мясистый и сладковатый, с легкой кислинкой, что делает его идеальным для употребления в свежем виде или для консервации.

"Славянский шедевр" является высокоурожайным сортом томатов – с одного куста можно собрать до 10-12 кг плодов. Он относительно устойчив к болезням и вредителям, таким как фитофтороз, вертициллез, табачная мозаика и другие.

Этот сорт томатов может быть выращен как в открытом грунте, так и в теплицах. Он является отличным выбором для выращивания в домашних условиях или на продажу, поскольку его высокое качество и урожайность обеспечивают высокую популярность среди садоводов и потребителей.

Сорт томатов "Корнеевский" – это высокоурожайный сорт томатов из Украины, который способен расти как в открытом грунте, так и в теплицах.

Плоды этого сорта имеют округлую форму с небольшим выступом на вершине и обычно достигают веса около 100-150 граммов. Их кожура имеет насыщенный красный окрас, а мякоть является сочной и имеет очень приятный вкус с легкой кислинкой.

Одно из главных преимуществ "Корнеевского" томата – его высокоурожайность. С одного куста можно собрать до 5-6 кг плодов. Кроме того, этот сорт томатов относительно устойчив к болезням, таким как фитофтороз, вертициллез, табачная мозаика и другие.

"Корнеевский" томат можно выращивать во всех климатических зонах Украины. Это делает его популярным среди садоводов как для выращивания на продажу, так и для собственного использования. За счет своей высокой урожайности, приятного вкуса и легкости выращивания, "Корнеевский" томат является одним из лучших выборов для тех, кто планирует выращивать томаты в домашних условиях.

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