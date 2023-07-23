Не нужно тереть часами: чем отмыть руки от грибов

Важно помнить, что при сборе и во время чистки грибов лучше использовать перчатки.

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Чем отмыть руки от грибов / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Поход в лес за грибами - увлекательное и полезное занятие, но часто после сбора и чистки грибов остаются неприятные следы на руках. Мы расскажем, как отмыть руки после сбора грибов маслят и как избавиться от черноты на коже.

Как отмыть руки после сбора грибов маслят

Мыло и теплая вода : После сбора грибов руки необходимо тщательно помыть с мылом и теплой водой. Это поможет удалить грязь и пыль с поверхности кожи.

: После сбора грибов руки необходимо тщательно помыть с мылом и теплой водой. Это поможет удалить грязь и пыль с поверхности кожи. Сода : Смешайте соду с водой до образования пасты и нанесите на руки. Нежно массируйте кожу, затем тщательно смойте водой. Сода помогает снять остатки грибов и избавиться от запаха.

: Смешайте соду с водой до образования пасты и нанесите на руки. Нежно массируйте кожу, затем тщательно смойте водой. Сода помогает снять остатки грибов и избавиться от запаха. Лимонный сок: Натрите руки кусочком лимона или выдавите немного лимонного сока на кожу. Лимонный сок эффективно справляется с пятнами и придает свежий аромат.

Чем отмыть черноту с рук после грибов?

Растительное масло : Нанесите небольшое количество растительного масла (оливковое, подсолнечное и т.д.) на черные пятна и массируйте кожу. Затем вымойте руки с мылом и теплой водой. Масло поможет быстро снять черноту и смягчить кожу.

: Нанесите небольшое количество растительного масла (оливковое, подсолнечное и т.д.) на черные пятна и массируйте кожу. Затем вымойте руки с мылом и теплой водой. Масло поможет быстро снять черноту и смягчить кожу. Уксус: Смешайте уксус с водой в равных пропорциях и протрите руки этой смесью. Уксус эффективно справляется с пятнами грибов и обладает антисептическим действием.

Как вывести пятно от грибов?

Мыло для стирки : Если пятно от грибов осталось на одежде, вы можете протереть его моющим средством для стирки или замочить в холодной воде перед стиркой.

: Если пятно от грибов осталось на одежде, вы можете протереть его моющим средством для стирки или замочить в холодной воде перед стиркой. Уксус и соль : Смешайте уксус и соль в равных пропорциях и нанесите на пятно. Оставьте на несколько минут, затем вымойте.

: Смешайте уксус и соль в равных пропорциях и нанесите на пятно. Оставьте на несколько минут, затем вымойте. Лимонный сок: Выдавите немного лимонного сока на пятно и оставьте на 10-15 минут перед стиркой.

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