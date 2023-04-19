Не лучший вариант для женщин в возрасте: 4 оттенка волос, которые сильно старят женщин

Каждая женщина хотела бы вечно оставаться молодой и чувствовать себя на 18 лет. Однако это просто невозможно, ведь природа устроена иначе. В мире уже придумали огромное количество различных процедур, которые действительно могут сохранить молодость на дольше или визуально убрать несколько лет.
Спорт, правильное питание, уколы красоты, маски для лица и рук, массажи – эти и другие процедуры не только позволяют женщине расслабиться, но и действительно делают её моложе. Но даже со всем этим возраст женщины будет невозможно скрыть, если она допустит лишь одну ошибку – неправильно подберет цвет волос.
Есть 4 оттенка волос, которые не только смогут выдать настоящий возраст женщины, но и накинут ей еще лет 10.
Пепельный блонд
Еще несколько лет назад этот оттенок с близким к седине цветом был чуть-ли не трендом. В такой цвет хотели перекраситься многие красавицы. Однако, если вы заметили, то очень быстро тренд угас и сейчас довольно редко может встретиться женщина с подобным окрашиванием. Все из-за того, что этот оттенок действительно очень старит. Даже молодая девушка с ним выглядит уставшей, а если дело касается женщины в возрасте, то он точно не омолодит её.
К тому же такой цвет подчеркивает все несовершенства лица и кожи. Однако все же есть те, кому этот оттенок волос подойдет – женщина с выразительными чертами лица, большими черными глазами и четкой челюстью.
Контрастное мелирование
Наверняка вам сразу бросится в глаза проходящая мимо девушка или женщина с контрастным мелированием. Скорее всего это не вызовет у вас восторг. Подобный вид окрашивания уже давно вышел из моды и лишь добавит возраста женщине. Если вы не хотите однотонное окрашивание, то лучше рассмотрите более современные техники, как, например, балаяж. Вы получите результат, который будет превосходить контрастное мелирование в 100 раз. К тому же вы будете выглядеть стильно и молодо.
Темно-коричневый
Подобные темные оттенки делают внешний вид более тяжелым. С ним в глаза бросаются все морщины, впадинки, круги под глазами, пигментные пятна. Проще сказать, темный оттенок – цвет старости.
Считается, что с возрастом женщине лучше краситься в более светлые тона, например, в русый. Тогда все вековые изменения будут менее заметны. Если же у вас темный оттенок волос от природы, то можно добавить всего несколько светлых прядей, которые смогут оттенить темный цвет.
Красные оттенки
Подобные оттенки волос не только подчеркивают несовершенства, но также дешевят образ и выглядят вызывающе. С подобным цветом все вокруг будут замечать несовершенства кожи – морщины, купероз, пигментацию, высыпания. Отлично заменить подобные оттенки сможет темно-медный.
Ранее Главред рассказывал о самых распространенных ошибках, которые допускают женщины во время мытья головы. Из-за этого волосы становятся тусклыми и начинают ломаться.
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