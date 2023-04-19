Не лучший вариант для женщин в возрасте: 4 оттенка волос, которые сильно старят женщин

Неправильно подобранный цвет волос может визуально накинуть женщине 10 лет.

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Какие оттенки волос старят человека / Коллаж фото instagram/hair_beauty_lubov, instagram/alieva.ai.da

Каждая женщина хотела бы вечно оставаться молодой и чувствовать себя на 18 лет. Однако это просто невозможно, ведь природа устроена иначе. В мире уже придумали огромное количество различных процедур, которые действительно могут сохранить молодость на дольше или визуально убрать несколько лет.

Спорт, правильное питание, уколы красоты, маски для лица и рук, массажи – эти и другие процедуры не только позволяют женщине расслабиться, но и действительно делают её моложе. Но даже со всем этим возраст женщины будет невозможно скрыть, если она допустит лишь одну ошибку – неправильно подберет цвет волос.

Есть 4 оттенка волос, которые не только смогут выдать настоящий возраст женщины, но и накинут ей еще лет 10.

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Пепельный блонд

Какие оттенки волос старят человека / instagram/ribakova.irina

Еще несколько лет назад этот оттенок с близким к седине цветом был чуть-ли не трендом. В такой цвет хотели перекраситься многие красавицы. Однако, если вы заметили, то очень быстро тренд угас и сейчас довольно редко может встретиться женщина с подобным окрашиванием. Все из-за того, что этот оттенок действительно очень старит. Даже молодая девушка с ним выглядит уставшей, а если дело касается женщины в возрасте, то он точно не омолодит её.

К тому же такой цвет подчеркивает все несовершенства лица и кожи. Однако все же есть те, кому этот оттенок волос подойдет – женщина с выразительными чертами лица, большими черными глазами и четкой челюстью.

Контрастное мелирование

Какие оттенки волос старят человека / instagram/monastireva_hair

Наверняка вам сразу бросится в глаза проходящая мимо девушка или женщина с контрастным мелированием. Скорее всего это не вызовет у вас восторг. Подобный вид окрашивания уже давно вышел из моды и лишь добавит возраста женщине. Если вы не хотите однотонное окрашивание, то лучше рассмотрите более современные техники, как, например, балаяж. Вы получите результат, который будет превосходить контрастное мелирование в 100 раз. К тому же вы будете выглядеть стильно и молодо.

Темно-коричневый

Какие оттенки волос старят человека / instagram/ribakova.irina

Подобные темные оттенки делают внешний вид более тяжелым. С ним в глаза бросаются все морщины, впадинки, круги под глазами, пигментные пятна. Проще сказать, темный оттенок – цвет старости.

Считается, что с возрастом женщине лучше краситься в более светлые тона, например, в русый. Тогда все вековые изменения будут менее заметны. Если же у вас темный оттенок волос от природы, то можно добавить всего несколько светлых прядей, которые смогут оттенить темный цвет.

Красные оттенки

Какие оттенки волос старят человека / instagram/kawaicat_white

Подобные оттенки волос не только подчеркивают несовершенства, но также дешевят образ и выглядят вызывающе. С подобным цветом все вокруг будут замечать несовершенства кожи – морщины, купероз, пигментацию, высыпания. Отлично заменить подобные оттенки сможет темно-медный.

Ранее Главред рассказывал о самых распространенных ошибках, которые допускают женщины во время мытья головы. Из-за этого волосы становятся тусклыми и начинают ломаться.

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