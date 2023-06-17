Не чародейка: что означает слово 'чарунка' в украинском языке - Авраменко дал ответ

Александр Авраменко призвал украинцев изучать язык, который передали нам наши предки.

https://news.glavred.info/ne-charodeyka-chto-oznachaet-slovo-charunka-v-ukrainskom-yazyke-avramenko-dal-otvet-10478827.html Ссылка скопирована

Авраменко рассказал, что означает слово "чарунка" в украинском языке / Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал о новых словах, которые многие из нас даже никогда не слышали.

"Сегодня будем обогащать свой словарь. Вот представьте. Вы пришли в спортзал, отдаете на рецепции свою карточку, а вам выдают браслет с ключом для индивидуального шкафчика. Вот скажите. Откуда берут браслет? Куда кладут вашу карточку? В "комірку", - рассказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Кроме того, слово "комірка" можно заменить на слово "чарунка". Как подчеркнул языковед, это слово издавна живет в украинском языке.

"Вы вышли из спортзала и решили подкрепиться фруктами. А их продают где? Как называется легкое здание для временной торговли? "Палатка? Намет? Кіоск? Прилавок?", - спросил он.

Авраменко призвал граждан запомнить красивое украинское слово – ятка.

Кроме того, языковед спросил у украинцев, как правильно назвать напильник. Он объяснил, что этот инструмент имеет следующие названия: "напилок" или "терпуг".

скриншот

В заключение Авраменко призвал украинцев изучать язык, который передали нам наши предки.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко рассказал о слове "паляниця", которое российские захватчики не могут произнести. Именно поэтому, во времена войны это слово стало маркером – свой-чужой.

Также Авраменко посвятил один из своих уроков самому резонансному изменению в правописании. Так, языковед предложил пройти небольшой тест. Как бы вы написали отчество от имени "Ігор": "Ігорович", "Ігоревич", "Ігорьович".

Смотрите видео, в котором Александр Авраменко рассказал о колоритных фразеологизмах:

Смотрите больше интересных уроков от Авраменко: