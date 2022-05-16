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Названы три вещи, которые должны быть в доме у каждого знака зодиака

16 мая 2022, 20:47

В доме у каждого из вас должны быть эти три вещи.

гороскоп, знаки зодиака
Знаки зодиака / pixabay

Каждый из нас тратит много энергии и приходя домой хочется просто отдохнуть. Астрологи и эзотерики назвали три вещи для каждого знака, которые помогут справиться с напряжение и усталостью.

А еще, такие вещи приносят в дом удачу и денежный успех.

Овен

Астрологи отмечают, что Овны восполняют недостаток энергии при помощи огня и предметов ярких цветов. В доме у Овнов обязательно должны быть свечи, мебель или ковры красного цвета и хотя бы одна яркая лампа.

Телец

Дом для Тельцов - это настоящая крепость. Астрологи говорят, что данный знак зодиака очень любит уют в доме. В доме Тельцов обязательно должны быть теплые домашние тапочки, плед и мягкая подушка.

Близнецы

Близнецы очень эмоциональные и терпеливые. Эзотерики отмечают, что с Близнецами никогда не бывает скучно. В доме данного знака зодиака должны быть свечи, настольные игры и хорошая книга.

Рак

Для Раков дом должен быть построен с комфортом. Люди этого знака зодиака очень любят проводить время с друзьями. В квартире Раков обязательно должна быть красивая посуда, картина с морским пейзажем и оконные занавески синего цвета.

Лев

Львы очень любят все красивое и яркое. Обязательно у данного знака зодиака должна быть беговая дорожка или тренажер, красивая яркая мебель и плед с леопардовым принтом, а также свечи или камин.

Дева

Астрологи говорят, что Девы очень трудолюбивы и всегда тратят деньги на дорогие вещи. Девы щепетильный к чистоте и всегда имеют в своем доме три вещи: пылесос и швабру, щетки для одежды и зеленые растения.

Весы

Весы очень любят комфорт, который будет располагать к отдыху дома. Нельзя Весам дарить цветущие растения. В доме Весов должна быть светлая посуда, светильник и цветок Замиакулькос, который будет нести удачу.

Скорпион

Скорпионы очень любят простоту и качество. Астрологи говорят, что данный знак зодиака уделяет внимает в доме именно спальне. У Скорпионов в доме должно быть три вещи: мягкая подушка, красивая ваза и камин.

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Стрелец

Стрельцы очень любят путешествовать. Астрологи советуют украсить квартиру вещами, которые будут напоминать о культуре других стран: африканская статуэтка, горный хрусталь и красивая одежда.

Козерог

Обычно Козероги посвящают большую часть времени работе, и редко проводят время дома. Для многих представителей этого знака самым важным увлечением является готовка. В доме у Козерогов должны быть красивая скатерть, белая посуда и оригинальные столовые приборы.

Водолей

Водолеи не любят сидеть на месте и всегда стараются проводить время с пользой даже дома. Астрологи отмечают, что у Водолеев под рукой всегда должны быть инструменты, набор для рисования и хорошая кухня. Представители этого знака зодиака очень любят готовить, а мужчины - строить и чинить.

Рыбы

Рыбы очень щепетильно относятся к своему дому и здоровью. Рыбам необходимо иметь в доме камеру видеонаблюдения, огнетушитель и аптечку, в которой будет храниться все самое необходимое.

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