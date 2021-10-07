Названы три самых вредных продукта для организма, которые опасны в любом возрасте

Какие продукты опасны для сердца / pixabay

Украинцы чаще всего умирают от сердечных заболеваний. Чтобы максимально обезопасить себя от сердечных заболеваний, важно не только вести здоровый образ жизни, но и в любом возрасте корректировать питание.

Как рассказала врач-кардиолог Елена Алешкович, в первую очередь следует снизить употребление продуктов с высоким содержанием жиров.

В частности, кардиолог настоятельно советует заменить жирное мясо на курицу, индейку, кролика или рыбу - в них содержится не так много холестерина. А также сделать ставку на зерновые, овощи и фрукты, растительное масло.

Также необходимо сократить в рационе количество сахара и соли.

"Исследования показали, что риск инфаркта миокарда снижается пропорционально снижению потребления соли", - отметила Алешкович.

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Она напомнила, что в готовых продуктах часто присутствуют "скрытый сахар" и "скрытая соль".

"Вы их не видите и даже не представляете, в каком объеме ими напичкана еда", - сказала врач.

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Таким образом, в любом возрасте нужно больше всего опасаться полуфабрикатов, сладких напитков и жирного мяса.