Поражает кожу, суставы и сердце: украинцев атакует опасная болезнь

Болезнь Лайма / ua.depositphotos.com

В Волынской области в сентябре медики зафиксировали 12 случаев болезни Лайма, которую вызывают укусы клещей.

Как рассказала врач-инфекционист Маневицкой райбольницы Надежда Юрчик, случаи болезни Лайма зарегистрировали в Нововолынске и бывших Маневичском и Гороховском районах, у Луцке и Луцком районе.

По словам врача, всех больных клещи укусили, когда они собирали грибы, ягоды или просто отдыхали на природе.

Болезнь опасна тем, что эта инфекционная патология поражает кожу, нервную систему, суставы и сердце.

"Основным симптомом болезни Лайма является вирусная кольцевая эритема. Она округлой формы, края ее диаметра могут быть гиперизмовые, а ближе к центру она бледная или синюшная", - говорит Надежда Юрчик.

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По ее словам, к медикам еженедельно за помощью обращается 50 жителей Волынской области, которых укусили клещи.

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Что известно о болезни Лайма

Источником болезни Лайма является более 130 видов млекопитающих, преимущественно мелких, и около 100 видов птиц, которые являются кормильцами клещей и основным резервуаром возбудителей в природе. У мелких животных и птиц часто болезнь протекает бессимптомно.

Инкубационный период составляет 1-30 дней. Существуют следующие клинические варианты течения болезни Лайма: ранняя локализованная, ранняя диссеминированная и поздняя хроническая стадии.

Болезнь передают клещи. Характеризуется она преимущественным поражением кожи в виде мигрирующей эритемы, а также нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца.

Напомним, ранее врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что клещи опасны для человека в первую очередь из-за того, что могут разносить опасную болезнь – клещевой энцефалит. По его словам, от клещевого энцефалита можно сделать прививку.