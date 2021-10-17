Названы специи, которые чаще всего подделывают

Опасные специи / pixabay

Производители молотых специй чаще всего используют различные добавки, чтобы удешевить товар, ведь настоящие специи стоят довольно дорого.

Как отмечают специалисты, самый четкий признак поддельных специй – яркость. Чем красочнее выглядят специи, тем больше вероятности, что там есть канцерогены и красители.

Шафран является одной из самых дорогих специй. Ее изготовляют в Иране, а цена изготовления составляет около 10 тысяч долларов за один килограмм. Чтобы удешевить, производители смешивают шафран с маком, сафлором, гвоздикой, листьями календулы и обрабатывают красителями.

Корицу изготовляют на Шри-Ланке. В фальсификат могут добавлять кофейную шелуху, картофельную или пшеничную муку. Иногда мошенники перед помолом могут полностью вытянуть эфирные масла корицы, а после этого совершают помол.

Куркуму также подделывают чаще, чем остальные специи. Туда попадает крахмал, рисовая мука, мел и желтая глина. Все эти вещества обрабатываются специальными красителями, опасными для здоровья.

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