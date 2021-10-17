Названы специи, которые чаще всего подделывают

В фальсификат могут добавлять кофейную шелуху, картофельную или пшеничную муку.
Производители молотых специй чаще всего используют различные добавки, чтобы удешевить товар, ведь настоящие специи стоят довольно дорого.
Как отмечают специалисты, самый четкий признак поддельных специй – яркость. Чем красочнее выглядят специи, тем больше вероятности, что там есть канцерогены и красители.
Шафран является одной из самых дорогих специй. Ее изготовляют в Иране, а цена изготовления составляет около 10 тысяч долларов за один килограмм. Чтобы удешевить, производители смешивают шафран с маком, сафлором, гвоздикой, листьями календулы и обрабатывают красителями.
Корицу изготовляют на Шри-Ланке. В фальсификат могут добавлять кофейную шелуху, картофельную или пшеничную муку. Иногда мошенники перед помолом могут полностью вытянуть эфирные масла корицы, а после этого совершают помол.
Куркуму также подделывают чаще, чем остальные специи. Туда попадает крахмал, рисовая мука, мел и желтая глина. Все эти вещества обрабатываются специальными красителями, опасными для здоровья.
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