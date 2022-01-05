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Названы самые опасные дни января 2022: какие знаки зодиака ждет беда

5 января 2022, 22:15

В эти дни можно лишиться всех финансовых сбережений.

звезды
Что ждет в январе знаки зодиака / pixabay

Январь 2022 довольно опасный месяц. Как отмечают астрологи, в первый месяц нового года будут пять опасных дней, которые могут печально повлиять на все знаки зодиака.

Первым эмоционально опасным днем будет 9 января. Солнце и Венера окажутся в соединении друг с другом. Многие знаки зодиака будут весь день чувствовать себя усталыми. Проблемы овладеют вами и можно получить негатив от близких.

Начало ретроградного движения Меркурия начинается уже 14 января. Этот день будет очень неприятным, говорит астролог Юлия Погорельченко. Будет много обмана, искаженной информации и токсичных людей. Стоит все проверять по два раза и завершить все дела до 14 января.

Соединение Солнца и Плутона произойдет 16 января. Это очень эмоциональный день. По словам астрологов, люди будут нагнетать ситуации и резко реагировать на разные происшествия. Особенно это касается Стрельцов, Козерогов и Рыб. Некоторые знаки зодиака могут почувствовать страх.

23 января будет соединение Солнца и Меркурия. Это опасный день, который принесет множество мелких проблем и неурядиц. Можно лишиться всех финансовых сбережений. Особенно нужно внимательно быть людям, которые занимаются торговлей. Вероятность появления проблем на работе максимальна.

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Переход Меркурия в знак Козерога произойдет 26 января. В это время знаки зодиака будут бурно реагировать на разные ситуации. Стоит быть крайне осторожными с новыми знакомствами и не нужно покупать дорогие вещи, они быстро сломаются.

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