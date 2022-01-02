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Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в новолуние 2 января

2 января 2022, 10:46

Нужно составить планы на весь год и завершить те дела, которые не закончили в 2021 год.

новолуние
Новолуние / pixabay

Первое новолуние в 2022 году пройдет уже 2 января. Это хорошее время для привлечения удачи и процветания в жизнь.

Новолуние 2 января 2022 года пройдет в созвездии Козерога.

Как отмечает астролог Юлия Погорельченко, эти сутки будут позитивными, если сохранять внутреннюю гармонию и не спешить с активными действиями.

Что нужно сделать каждому знаку зодиака в новолуние 2 января

2 января можно мечтать и планировать. Нужно составить планы на весь год и завершить те дела, которые не закончили в 2021 год.

Чтобы весь год был позитивным, нужно общаться с близкими.

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Каждому знаку зодиака можно 2 января избавиться от вредной привычки, которая мучает вас долгое время.

Что нельзя делать 2 января в новолуние

Нельзя ругаться и выяснять отношения.

Нельзя много говорить и обижать близких людей.

Нельзя в новолуние много тратить и покупать спонтанные вещи.

Нельзя рисковать в новолуние 2 января. Может потерять деньги и удачу.

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