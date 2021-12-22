Названо самое опасное место в доме, где чаще всего происходят травмы

Кухня - самое опасное место в доме / Кадр из сериала "Кухня", фото пресс-службы 1+1

В каждом доме или квартире есть одно место, в котором очень велика вероятность получения травм. В Британии около шести тысяч человек в год умирают в результате несчастных случаев дома.

PlumbNation провела опрос, чтобы определить, в каких комнатах дома происходит больше всего несчастных случаев и какие это травмы, пишет издание Express.

Выяснилось, что самое опасное место в доме - это кухня. Четверть респондентов заявили, что именно там случается большинство несчастных случаев. Причем женщины несколько чаще травмировались, чем мужчины (25% против 22%).

Чтобы снизить риски, связанные с кухней, британская благотворительная организация по обеспечению безопасности ROSPA рекомендует тщательно планировать места, где вы будете хранить вещи на кухне. Необходимо, чтобы тяжелые предметы не хранились на высоких полках, а предметы повседневного использования были в пределах досягаемости.

Читайте такжеНазваны самые опасные вещи на кухне: от чего срочно нужно избавиться и чем заменить"Будьте особенно осторожны с горячей водой, чаем, кофе или супом" - советуют в организации.

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Вторая по опасности комната в доме - это ванная. Здесь можно поскользнуться, также тут находятся ножницы и бритвенные принадлежности, которыми вы можете пораниться.

Ранее Главред собрал подборку ценных советов о том, как придать кухне дорогой вид и при этом не потратить ни копейки.

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