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Названа опасная привычка, которая вреднее сигарет

6 октября 2021, 21:16

Такая привычка может привести к появлению онкологии в полости.

кальян
Курение кальяна вредная привычка / pixabay

У каждого человека есть привычки, которые могут нести вред. Врач Александр Мясников рассказал, что при курении кальяна человек вдыхает большое количество вредных веществ, и это является опасной привычкой для людей и окружающих.

По его словам, при 45-минутном курении кальяна человек вдыхает столько же вредных веществ, как если бы он выкурил полторы пачки сигарет.

"Мы вдыхаем микрочастицы сгорания вместе с дымом, и в легких происходит микро ожег на протяжении затяжки... что потом может провоцировать рак легкого", – заявил Мясников.

Он подчеркнул, что безопасного курения не существует, а микрочастицы сгорания, остающиеся во рту, могут стать причиной появления онкологии в полости.

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Ранее Главред писал о том, что исследователи обнаружили, что ежедневное употребление всего 50 граммов обработанного мяса, такого как бекон, ветчина и сосиски, увеличивает риск ишемической болезни сердца на 18 процентов.

viber
здоровье курение кальян вредные привычки
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