Назван недостаток каждого знака Зодиака

Узнайте, какие недостатки есть у вашего знака зодиака.
У каждого человека есть свои хорошие и плохие стороны. Но, астрологи рассказали о самых правдивых недостатках каждого из знаков Зодиака.
Овен. Вы слишком вспыльчивы, окружающие иногда чувствуют себя с вами как на минном поле.
Телец. Проблема заключается в вашей ревности.
Близнецы. Окружающих вы иногда выводите из себя своей привычкой на ходу менять планы.
Рак. Главным минусом у вас люди называют склонность говорить правду в лицо, не заботясь о душевном равновесии человека.
Лев. Вас считают эгоистом, который думает прежде всего о себе, отмечают астрологи.
Дева. Порой окружающим сложно соответствовать вашим предоставлениям о порядке.
Весы. Инфантильность Весов становится частой преградой между знаком и человеком, с которыми они хотели бы иметь отношения.
Скорпион. Мстительность Скорпиона часто приносит неприятности окружающим.
Стрелец. Самый главный ваш недостаток — любовь к манипуляциям.
Козерог. Вы упрямы, слишком упрямы и не умеете слушать людей, которые хотят помочь.
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Водолей. Люди страдают от вашей скрытности и неспособности полностью раскрыться даже близким.
Рыбы. Минус Рыб в том, что они вечно все откладывают на потом и ленятся.