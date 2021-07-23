Назван недостаток каждого знака Зодиака

Какие знаки Зодиака имеют недостатки / pixabay

У каждого человека есть свои хорошие и плохие стороны. Но, астрологи рассказали о самых правдивых недостатках каждого из знаков Зодиака.

Овен. Вы слишком вспыльчивы, окружающие иногда чувствуют себя с вами как на минном поле.

Телец. Проблема заключается в вашей ревности.

Близнецы. Окружающих вы иногда выводите из себя своей привычкой на ходу менять планы.

Рак. Главным минусом у вас люди называют склонность говорить правду в лицо, не заботясь о душевном равновесии человека.

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Лев. Вас считают эгоистом, который думает прежде всего о себе, отмечают астрологи.

Дева. Порой окружающим сложно соответствовать вашим предоставлениям о порядке.

Весы. Инфантильность Весов становится частой преградой между знаком и человеком, с которыми они хотели бы иметь отношения.

Скорпион. Мстительность Скорпиона часто приносит неприятности окружающим.

Стрелец. Самый главный ваш недостаток — любовь к манипуляциям.

Козерог. Вы упрямы, слишком упрямы и не умеете слушать людей, которые хотят помочь.

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Водолей. Люди страдают от вашей скрытности и неспособности полностью раскрыться даже близким.

Рыбы. Минус Рыб в том, что они вечно все откладывают на потом и ленятся.