Гороскоп по дате рождения: как стареют представители разных знаков Зодиака

Как стареют представители разных знаков Зодиака / pixabay

Каждый человек стареет по-своему. Генетика, наследственность, образ жизни, психологическое состояние – все это в равной мере влияет на скорость течения процесса старения.

Как говорят астрологи, зодиакальная принадлежность и дата рождения тоже накладывает свой отпечаток.

Овен. Энергичные Овны не привыкли стоять в стороне и все стремятся брать в свои руки – не изменятся они и с годами. Дедушки и бабушки Овны не ощущают свои года, это командиры и предводители, которые будут частенько собирать семью на семейным столом, организовывать походы на природу, звать в путешествия по другим странам.

Телец. Степенные и уравновешенные Тельцы ко всему подходят обстоятельно и напористо. У них крепкие нервы, поэтому и здоровье хорошее даже в преклонном возрасте. Тельцы большие ценители всего традиционного, любовь к природе и простой работе на дачном участке, доставит им истинное наслаждение и продлит молодость.

Близнецы. Близнецам года нипочем. Они их просто не замечают и знают секреты молодости. Поэтому встретить бабушку-Близнеца на роликах или дедушку-Близнеца на велосипеде – запросто.

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Рак. Эмоциональные и ранимые Раки становятся отличными бабушками и дедушками – заботливыми и внимательными, они будут баловать своих внуков, как никто другой. Любовь к творчеству не проходит у Раков с годами, поэтому пенсионный возраст для них – отличное время для реализации потенциала художника, писателя или путешественника.

Лев. Принимать определенную порцию признания и уважения к собственной персоне Львы ожидают от окружающих в любом возрасте, в старости для них особенно важно быть авторитетом для всех: для детей и внуков, для бабушек на лавочке, для молодых сотрудников на производстве.

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Дева. Хозяйственные и трудолюбивых Девы найдут себе занятие по душе даже после выхода на пенсию. Уют и чистота в доме, занятия с внуками, работы на приусадебном участке, - у Дев для всего найдется время.

Весы. В вечном стремлении к гармонии и красоте, Весы будут стараться всеми возможными способами убегать от старости и придавать много значения своей внешности, бороться с лишними килограммами, ходить в тренажерный зал и салоны красоты.

Скорпион. Колкие и эгоцентричные представители этого знака к старости могут стать ворчунами, чересчур уверенными в своей правоте. Однако, постоянное желание самосовершенствоваться и накопленный годами опыт позволяет Скорпионам стать отличными учителями, и передавать свои знания молодым.

Стрелец. Стрельцам очень важно в любом возрасте выглядеть привлекательно и слышать комплименты от окружающих. Психологически они редко соответствуют своим годам. Стрельцы – и в старости остаются озорными и взрослыми детьми.

Козерог. Деловитые Козероги обладают уникальным обратным отсчетом времени. В детстве их часто называют "маленькими старичками" - за их серьезный характер и взрослые рассуждения. Зато в старости Козероги что называется "впадают в детство" – их просто обожают внуки за умение шалить и веселиться, как дети.

Водолей. Прогрессивные Водолеи ко всему относятся с практической точки зрения. Его мало интересуют собственные года и мнение окружающих, гораздо интереснее то, что окружено загадкой. Скорее всего, Водолей встретит старость за книгами, разработкой новой теории или открытием, которое перевернет окружающий мир.

Рыбы. Философские взгляды представителей этого знака позволяют не обращать внимание на морщинки и седину на висках. Рыбы, как никто другой из знаков Зодиака относятся к своим годам спокойно. Их стремления к самопознанию, желание разгадать тайны вселенной с годами наделяют их особой красотой и внутренним светом.

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