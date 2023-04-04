Найдите лишнюю букву за 10 секунд: справятся лишь люди с высоким уровнем IQ

Лишь одна лишняя буква спряталась в столбиков рядом с буквами X и K.

Найдите лишнюю букву меньше чем за 10 секунд / Коллаж фото ua.depositphotos.com, AdMe.ru

Оптические иллюзии - отличный способ понять, насколько вы внимательный и наблюдательный человек. Наши глаза не сразу могут передать мозгу правильное изображение именно из-за этой ошибки восприятия.

Далеко не каждый человек может справиться с такой задачкой и понять, где именно спрятана ошибка. Такие головоломки дают возможность проверить свои когнитивные способности и помочь сосредоточиться.

Мы предлагаем вам попытаться найти лишнюю букву, которая спрятана между другими. Стоит отметить, что вам нужно постараться сделать это менее чем за 10 секунд. Если вы справитесь, то это значит, что у вас достаточно высокий уровень IQ.

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В головоломке есть всего 8 рядов букв X и K. Именно между ними спряталась одна буква, которая в этих рядах и столбиках лишняя.

Найдите лишнюю букву меньше чем за 10 секунд / AdMe.ru

Где же прячется лишняя буква

Обратите внимание на четвертый ряд сверху, где расположены буквы Х. Именно там предпоследняя буква другая - Y. Автор очень правильно подобрал буквы, ведь X, Y и K очень похожи между собой.

Если вы успели найти букву Y максимум за 10 секунд - у вас хорошо развит интеллект.

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