Ученые нашли связь между физкультурой и замедленным старением / ua.depositphotos.com

Есть фермент, который играет ключевую роль в улучшении здоровья и продлении жизни при помощи упражнений. Об этом сообщается в статье, которая опубликована в журнале Science Advances со ссылкой на исследование ученых из Университета Монаша в Австралии

Одной из основных причин диабета II типа как возрастного заболевания является развитие инсулинорезистентности либо неспособность организма реагировать на инсулин, что часто связано со снижением физической активности. Исследователи раскрыли, что физическая активность действительно повышает чувствительность к инсулину и, в свою очередь, способствует здоровому обмену веществ и профилактике заболеваний.

Сокращение образования активных форм кислорода (АФК) в скелетных мышцах во время старения, говорят ученые, способствует развитию инсулинорезистентности. АФК провоцируют адаптивные реакции, которые являются неотъемлемой частью оздоровительного эффекта упражнений. Выработка активных форм кислорода усиливается при участии фермента NOX-4. Показано, что содержание NOX-4 в скелетных мышцах уменьшается с возрастом, и это коррелирует с повышением инсулинорезистентности.

По словам ученых, вещества, которые усиливают активность NOX-4, содержится в природе, к примеру, в овощах семейства крестоцветных (брокколи или цветная капуста), однако их требуемое количество значительно больше, чем то, что многие люди готовы потреблять.

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Напомним, ранее сообщалось, что коллектив итальянских и японских ученых составил топ-3 суперпродуктов, которые значительным образом улучшали работу головного мозга.

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