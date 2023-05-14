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Настойка творит чудеса: как правильно подкармливать растения нашатырным спиртом

Анна Ярославская
14 мая 2023, 14:50 обновлено 14 мая, 14:56
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Нашатырный спирт - это по сути подкормка азотным удобрением, а азот, как известно, необходим растениям на стадии активного роста зеленой массы.

Сад, огород, нашатырный спирт
Для чего поливают растения нашатырным спиртом и как это правильно делать / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, apteka911.ua

Нашатырный спирт используется не только в медицине и в домашних делах, но и в саду и огороде. Нашатырь применяют для подкормки растений, обеззараживания теплиц и борьбы с вредителями. Как поливать растения нашатырным спиртом, разобрался Главред.

Чем полезен нашатырный спирт для растений

Нашатырный спирт - это по сути подкормка азотным удобрением, а азот, как известно, необходим растениям на стадии активного роста зеленой массы.

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Если применять нашатырь для растений, то листва приобретет насыщенный зеленый цвет, они окрепнут и будут активно расти.

Подкормка применяется если:

  • листья стали мелкими, бледными и желтыми;
  • стебель хрупкий и тонкий;
  • растение перестало расти;
  • отсутствует цветение;
  • у деревьев повысилась восприимчивость к заморозкам.

Сколько надо нашатырного спирта на литр воды

Чтобы приготовить полезную подкормку, нужно развести в десяти литрах воды две столовые ложки десятипроцентного нашатырного спирта.

Прежде чем поливать растения нашатырной подкормкой, сначала их нужно полить.

При этом важно помнить, что переизбыток азота вреден растениям. Поэтому важно соблюдать дозировку и наблюдать за состоянием растений.

Избыток и недостаток азота в почве могут привести к таким негативным последствиям:

  • буйный рост листвы с отсутствием цветения;
  • накопление нитратов в клубнях;
  • склонность к грибковым заболеваниям.

Какие растения любят нашатырный спирт

Аммиак нравится любой рассаде, а из взрослых растений он придется по вкусу луку, чесноку, огурцам, томатам, сладкому перцу. Высокое потребление азота для полноценного развития необходимо также картофелю, капусте, тыкве и кабачкам, баклажанам и ревеню.

Нашатырный спирт также эффективен для любых луковичных, георгинов, клематисов, настурций, пионов, роз, садовых фиалок (анютиных глазок), цинний. На такую подкормку они отреагируют буйным цветом.

Малина и ежевика, слива и вишня порадуют большим урожаем ягод после подкормки нашатырем. Эти растения следует подкармливать как в процессе роста, так и на этапах бутонизации и цветения.

Что касается клубники, ей нашатырный спирт необходим больше как предохранительное средство от муравьев и слизней.

Как поливать комнатные цветы нашатырным спиртом

Азотные подкормки любят лилии, герань, клематис и гортензия. Для того, чтобы приготовить подкормку для комнатных растений, нужно растворить в двух литрах воды 1 ст. л. нашатырного спирта. Каждое растение поливается из расчета 150 г раствора на один цветок.

Такую подкормку можно вносить регулярно 1 раз в неделю. Профилактическую дозу нужно сократить вдвое.

Смотрите видео - Как правильно подкармливать нашатырным спиртом:

Ранее Главред писал, как применять нашатырный спирт для огурцов и других овощей.

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