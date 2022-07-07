Как сделать вкусную сливовую наливку: рецепты и советы хозяйкам / Alcofan и Sadda

Чем-чем, а сливами сады и огороды украинцев изобиловали и будут изобиловать всегда. Соответственно, у любого рачительного хозяина рано или поздно встанет вопрос ‒ куда девать урожай. Знающие люди сразу же скажут -‒ ответ прост, ведь домашняя наливка из слив делается крайне просто. И при этом имеет прелестный запах и весьма сладостный вкус.

Рассмотрим два самых популярных рецепта приготовления ‒ по старой традиции, есть сливовая наливка на водке (либо другом крепком алкоголе) и сливовая наливка без водки.

Сливовая наливка на водке

Что нужно:

сливы – полтора килограмма фруктов;

сахарный песок – пол-килограмма;

водка (либо спиртовая настойка 40-45 градусов, самогон, коньяк) – пол-литра.

Рецепт сливовой наливки на водке

Сливы отправить в сосуд, залить спиртным (чтобы оно перекрывало фрукты на два-три сантиметра). Закупорить сосуд и отправить в темное место, в котором комнатная температура, на сорок суток ‒ ради выдержки. Раз в пятеро суток энергично встряхивать. Жидкость перелить в другой сосуд и закупорить. На фрукты сверху насыпать сахарный песок, закрыть сосуд и оставить на пятнадцать суток в темном месте. Раз в день встряхивать. Затем профильтровать через кусок ваты. Перемешать полученный на сироп (сахарный песок должен извлечь остатки спирта и сока) со спиртным, которая настоялась на фруктах. Отфильтровать напиток через вату, жидкость разлить в бутылки, а потом ‒ плотно закупорить. Выдержать сливовую наливку в темном прохладном месте от полугода для восьми месяцев (таким образом улучшить вкус).

Срок годности ‒ до трех лет (если соблюдать режим темноты). Крепость – 24-28%.

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Сливовая наливка без водки

Что нужно:

Сливы ‒ шесть килограмм слив;

Сахарный песок ‒ три килограмма;

Кипяченая и холодная вода ‒ литр.

Рецепт сливовой наливки без водки

Сливы сперва промыть теплой водой, высушить, убрать косточки. Затем нужно разрезать каждый фрукт пополам;

Все высыпать в сосуд;

Засыпать поверх слив три сахар.

Влить один литр кипяченой и холодной воды;

Сверху обвязать "марлевой повязкой" и отправить в теплое место на несколько суток;

Как только начнется брожение – то есть пойдут пена и пузыри, то нужно установить водяной затвор (можно по традиции использовать хирургическую перчатку с отверстием в одном пальце);

Жидкость нужно отстаивать около месяца ‒ дождаться, пока брожение подойдет к концу.

Процедить напиток через марлю, отжать все, что осталось. И это тоже процедить.

Смешать две порции жидкости и разлить наливку из сливы по бутылкам и плотно их укупорить.

Вынести бутылки в подвал или другое темное прохладное место на три месяца для выдержки.

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