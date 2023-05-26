Настоящий обман зрения: в этой оптической иллюзии нереально найти цифру 7

С этой картинкой-головоломкой за 20 секунд смогут справиться лишь люди, которые умеют мыслить нестандартно.

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Нужно найти цифру 7 за 20 секунд / Коллаж: Главред, фото: mixnews.lv, ua.depositphotos.com

Оптическая иллюзия - задание, с которым многие могут даже не справиться. Развязывание подобных головоломок все время считалось отличным вариантом для тренировки мозга. Есть очень сложные задачи на логику, которые под силу лишь людям, умеющим мыслить нестандартно.

Подобные задания помогают развить воображения, внимательность, сосредоточенность. Это то, с помощью чего вы будете замечать даже мелкие нюансы.

Мы предлагаем вам разобраться с головоломкой. Перед вами картинка, на которой изображено множество разных цифр. На первый взгляд, там совсем нет цифры 7. Однако это не так. Если хорошенько присмотреться, то вы её увидите.

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На решение этой головоломки вам дается всего 20 секунд. Если вам удастся справиться, то вы смело можете считать себя человеком с высоким уровнем IQ.

Нужно найти цифру 7 за 20 секунд / фото: mixnews.lv

Где спряталась цифра 7

Если вам не удалось найти цифру 7 за 20 секунд, то попробуйте сделать это без ограничения во времени. Мы дадим вам подсказку. Размер цифры 7 на самом деле больше, чем размер всех остальных цифр.

Обратите внимание на то, что мыслить с этой головоломкой нужно нестандартно, иначе у вас ничего не получится.

Если вам все же не удалось найти цифру 7, то на картинке ниже вы увидите, где именно она прячется.

Нужно найти цифру 7 за 20 секунд / фото: mixnews.lv

Напомним, ранее мы предлагали вам головоломку с цифрами. За 15 секунд нужно найти лишнее число. Успеть за это время справиться с задачкой практически невозможно.

Также есть еще одна головоломка. Вам за 10 секунд нужно найти настоящего астронома. Родители думают, что он ушел, но дети видят его в комнате. С этой оптической иллюзией мыслить нужно нестандартно.

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