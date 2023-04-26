Настоящий обман зрения: с картинкой-головоломкой за 5 секунд справятся лишь единицы

В этой головоломке по картинке нужно определить, какой красный круг больше.

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Оптическая иллюзия - какой красный круг больше / Jagran Josh

Оптические иллюзии и различные головоломки по картинкам часто могут быть настоящим обманом зрения. Нашему мозгу может казаться, будто ответ очевиден и всё невероятно просто. Однако на самом деле вы можете заблуждаться.

Подобные головоломки являются отличной тренировкой для мозга, ведь учит его мыслить нестандартно. Если вначале вам кажется, что вы не сможете найти решение или делаете это очень долго, то со временем вы начнете "щелкать" головоломки как семечки.

Вам представлена иллюзия Эббингаузена (или круги Титченера). На картинке изображены синие и красные круги. Вам всего лишь нужно определить, какой же красный круг больше.

Эта задачка на логику под силу лишь самым внимательным и умным. На поиск ответа вам дается всего 5 секунд. Главное обратите внимание на то, что вам нельзя пользоваться линейками или другими предметами. Вашим помощником будут лишь ваши глаза и смекалка.

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Какой красный круг больше

Обратите внимание на то, что вокруг красных кругов расположены разные синие круги. Возле первого красного круга синие достаточно большие и находятся на большом расстоянии. Возле второго - они мелкие и расположены очень близко.

Вы смогли определить, какой красный круг больше? А сейчас мы раскроем правду.

На самом деле красные круги полностью одинаковы. Однако нам кажется, будто правый красный круг больше левого. Все дело в том, что головоломка искажает восприятие размера за счет размера синих кругом и их расстояния между центральным кругом.

Напомним, ранее мы предлагали вам найти лишнюю букву О среди букв Q. На решение этой задачки вам дается всего 10 секунд. Быстро разобраться с головоломкой смогут лишь люди с высоким уровнем IQ.

Также Главред предлагал разобраться еще с одной головоломкой. Вам нужно за 6 секунд найти всего одну лишнюю цифру. С этой задачкой справится лишь люди с исключительными навыками.

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