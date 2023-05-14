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Настоящий обман зрения: лишь единицы справятся с оптической иллюзией за 10 секунд

Ангелина Подвысоцкая
14 мая 2023, 15:13 обновлено 14 мая, 15:25
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В этой картинке-головоломке за 10 секунд нужно найти лишь одну лишнюю букву, которая отличается от всех остальных.
головоломка
Нужно найти лишнюю букву за 10 секунд / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Adme

Нередко головоломки по картинкам могут загнать в ступор даже очень внимательного человека. Оптические иллюзии, ответ на которые нужно дать за короткое время - являются отличными тренировками нашего мозга.

Головоломки-картинки могут развить внимательность, умение мыслить нестандартно и обращать внимание даже на мелочи. Также это помогает стать более сосредоточенным.

Мы предлагаем вам разобраться с интересной головоломкой. На картинке изображены буквы U. Казалось бы, там больше нет других букв. Однако это не так. Между ними спряталась лишь одна буква, которая отличается от всех остальных.

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Вам нужно очень быстро найти эту лишнюю букву. Мы советуем вам максимально сосредоточиться и сделать так, чтобы вас ничего не отвлекало, ведь выполнять задание нужно на время. За 10 секунд найти лишнюю букву смогут лишь люди с удивительными возможностями и нестандартным мышлением.

головоломка
Нужно найти лишнюю букву за 10 секунд / фото: Adme

Где спряталась буква

Если вы не успели найти букву за 10 секунд, то попробуйте снова без ограничения во времени. Мы дадим подсказку. Вам нужно найти букву V.

На этой картинке всего 11 рядов с буквами, в каждом из них по 20 букв. Нужная нам буква V спряталась в 8 ряду. Она стоит второй с конца.

головоломка
Нужно найти лишнюю букву за 10 секунд / фото: Adme

Ранее перед вами была задача найти спрятанное число 94. Сделать это очень сложно, ведь на решение этой головоломки вам дается всего 10 секунд. Справиться с этой оптической иллюзией смогут лишь люди с высоким уровнем IQ.

Также всего за 15 секунд вам нужно было найти охранника, который может спасти джентльменов от злодея, внезапно напавшего на них с оружием. С этой оптической иллюзией смогут справиться только люди с удивительными возможностями.

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