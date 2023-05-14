Настоящий обман зрения: лишь единицы справятся с оптической иллюзией за 10 секунд

Нередко головоломки по картинкам могут загнать в ступор даже очень внимательного человека. Оптические иллюзии, ответ на которые нужно дать за короткое время - являются отличными тренировками нашего мозга.
Головоломки-картинки могут развить внимательность, умение мыслить нестандартно и обращать внимание даже на мелочи. Также это помогает стать более сосредоточенным.
Мы предлагаем вам разобраться с интересной головоломкой. На картинке изображены буквы U. Казалось бы, там больше нет других букв. Однако это не так. Между ними спряталась лишь одна буква, которая отличается от всех остальных.
Вам нужно очень быстро найти эту лишнюю букву. Мы советуем вам максимально сосредоточиться и сделать так, чтобы вас ничего не отвлекало, ведь выполнять задание нужно на время. За 10 секунд найти лишнюю букву смогут лишь люди с удивительными возможностями и нестандартным мышлением.
Где спряталась буква
Если вы не успели найти букву за 10 секунд, то попробуйте снова без ограничения во времени. Мы дадим подсказку. Вам нужно найти букву V.
На этой картинке всего 11 рядов с буквами, в каждом из них по 20 букв. Нужная нам буква V спряталась в 8 ряду. Она стоит второй с конца.
Ранее перед вами была задача найти спрятанное число 94. Сделать это очень сложно, ведь на решение этой головоломки вам дается всего 10 секунд. Справиться с этой оптической иллюзией смогут лишь люди с высоким уровнем IQ.
Также всего за 15 секунд вам нужно было найти охранника, который может спасти джентльменов от злодея, внезапно напавшего на них с оружием. С этой оптической иллюзией смогут справиться только люди с удивительными возможностями.
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