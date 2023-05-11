Необычная оптическая иллюзия: лишь самые внимательные найдут спрятанное число

Найти число на этой картинке-головоломке смогут лишь люди с удивительными возможностями.

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Нужно за 10 секунд найти спрятанное число / фото: Adme

Оптическая иллюзия - это удивительная тренировка нашего мозга. Она заставляет человека мыслить нестандартно, раскрывает невероятные способности. Головоломки по картинкам помогают человеку начать замечать то, на что ранее они даже не обращали внимание. Для них даже мелочи становятся заметными, как на ладони.

Мы предлагаем вам разобраться с интересной картинкой с эффектом оптической иллюзии. Вы можете заметить, будто изображение на картинке движется. Однако задачка заключается совершенно в другом.

Вам необходимо внимательно рассмотреть картинку и найти там спрятанное число. Стоит отметить, что на эту головоломку вам дается всего 10 секунд. Обратите внимание на то, что вам нужно сосредоточиться, иначе ничего не получится.

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С этой оптической иллюзией справятся люди с исключительными возможностями. Если у вас получится, то смело можно считать, что у вас уровень IQ выше среднего.

Где спряталось число

Если у вас не получилось найти число за 10 секунд, не стоит переживать. Возможно вы просто были недостаточно сосредоточены. Вам стоит попробовать снова, но не ограничивать себя во времени.

Если вы так и не смогли найти число, то мы сейчас раскроем эту тайну. Число прячется в верхнем правом углу оптической иллюзии. Увидели?

На этой картинке находится число 94.

Нужно за 10 секунд найти спрятанное число / фото: Adme

Напомним, ранее мы предлагали вам найти лишнюю букву О среди букв Q. На решение этой задачи вам дается всего 10 секунд. Быстро разобраться с головоломкой смогут только люди с высоким уровнем IQ.

Также Главред предлагал разобраться еще с одной головоломкой. Вам нужно за 6 секунд найти всего одну лишнюю цифру. С этой задачей справится лишь люди с исключительными навыками.

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